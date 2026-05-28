◆米大リーグ ブルージェイズ―マーリンズ（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に出場し、６日（同７日）の敵地・レイズ戦以来２２日ぶりで、出場した試合では１９試合ぶりの本塁打となる１１号を放った。１―１の同点で迎えた６回１死で迎えた３打席目だった。左腕ナーディの外角チェンジアップをジャストミートした打球は角度３０度で、右中間後方のブルペンに飛び込んだ。打球速度は１０１・６マイル（約１６３・４キロ）、飛距離３９３フィート（約１１９・７メートル）。殊勲アーチで地元ファンが総立ちで拍手を送る中、淡々とダイヤモンドを一周。ベンチに戻ってナインの祝福を受けると一気に笑みが爆発した。

５月に入って、一気に調子を上げ、１〜５日（同２〜６日）の５試合では、５本塁打を放って勢いに乗った岡本。その後はなかなかいい角度で打球が上がらず、出場した試合では１８試合連続で本塁打が出ていなかった。１９日（同２０日）の敵地・ヤンキース戦から２２日（同２３日）は４試合連続で安打なし。２３日（同２４日）はスタメンを外れて守備の出場のみで、５試合、１９打席連続無安打となった。

それでも２４日（同２５日）の本拠地・パイレーツ戦の１打席目には、右翼フェンス直撃の二塁打。そこから３試合連続安打を放ち、前日２６日（同２７日）の本拠地・マーリンズ戦では出場した試合では１４試合ぶりのタイムリーとなる右前適時打も放った。バットをやや体方向に傾ける新フォームで、バットも真っ黒に変更するなど、試行錯誤している中で、復調の兆しが見えてきている。

チームの５６試合での１１本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、３１・８発ペース。ペースが落ちたとは言え、日本人メジャーリーガーの１年目の最多本塁打２２本（１８年・大谷翔平＝当時エンゼルス）を軽々上回るだけでなく、日本人右打者の最多本塁打３２本（２５年・鈴木誠也＝カブス）にも迫るペースで量産している。