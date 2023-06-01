松村北斗が主演を務める7月期の日本テレビ系土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』の役衣装ビジュアルが公開された。

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本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

松村が演じるのは、「野瀬化粧品」社員で総務部勤務の雪村爽太。内気で友人も少ない子供時代を過ごしたが、あることで麻里子と出会ってから、彼女のことを25年間一途に想い続けている。

岡崎紗絵が演じるのは、「野瀬化粧品」役員兼ブランド事業部部長の野瀬麻里子。祖母が創業者で、父親が現社長。総務部にいる爽太のことは認知すらしていなかったが、好きでよく通うカフェで爽太と出会う。

公開されたビジュアルは、松村がボルドーのシャツにジャケット、岡崎がホワイトのシャツに薄グレーのジャケットというオフィススタイルで、サスペンスタッチに仕上がっている。

松村と岡崎は2019年にドラマで共演しており、本作で7年ぶりの再会を果たした。ビジュアル撮影は和気あいあいとした雰囲気の中で行われ、松村は岡崎について「大人になったなと。頼りがいがありそう」と印象を語り、岡崎は松村について「落ち着き具合がすごい。仙人みたい」と笑顔を見せた。松村が「今年で31歳だからね。20代半ばの頃とは違う」と語ると、岡崎は「悟りを感じます」と続けた。

さらに松村は「新しい現場ではまだ少し緊張している」と明かし、岡崎が「猫をかぶってるんですね！」とツッコむ場面も。松村が「全身ズルっと猫かぶってます」と返すなど、終始和やかな雰囲気で撮影は進行した。

（文＝リアルサウンド編集部）