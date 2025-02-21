元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が主演を務めるミュージカル「BOOP！ The Musical」が27日、東京・東急シアターオーブで開幕した。

宝塚退団後初のミュージカルで「ベティちゃん」の愛称で知られるキャラクターのベティー・ブープ役。慣れない女性役に挑戦し、タイトなミニワンピース姿を披露しながらも「そわそわしてます」と恥ずかしそうな表情。役作りのために「行ったことのないお店でミニスカートをいっぱい買いました」と話した。

師と仰ぐ柚希礼音との共演には「感無量、大歓喜です」。「本当に千恵（柚希）さんさんがいてくださったおかげで、ここまで元気に来れました」と感謝の思いを口にし、稽古期間は柚希を質問攻めにしたとも告白。「“質問があります”って言って“明日は何を着るんですか？”“明日はメークしますか？”とか、全部聞いてます」とお茶目な笑顔を見せた。

柚希も宝塚退団後の共演がかない「ぐっときております」と感慨深げ。礼は昨年8月に退団したばかりであるにもかかわらず「早速女性としても、アニメのベティちゃんとしても素晴らしく演じている。声の高さも素晴らしい」とし「何もかも素晴らしいです」と大絶賛だった。開幕前会見には米演出家のジェリー・ミッチェル氏、松下優也、水江建太、大澄賢也、東山義久も出席した。東京公演は同所で6月21日まで。大阪公演は梅田芸術劇場メインホールで7月4日から22日まで。福岡公演は博多座で7月30日から8月16日まで。