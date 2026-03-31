俳優の柳沢慎吾（６４）が９月から芸歴４８年で初の全国ツアー「日本列島捜査網『ＴＨＥ柳沢慎吾劇場』★ＲＯＣＫ４５ＴＯＵＲ」（９月２５日開幕、８か所１０公演）を開催する。このほど、スポーツ報知の取材に応じ、意気込みを語った。

開幕まであと４か月。すでに柳沢のエンジンは全開だ。「アットホームな感じにしたい。学校の放課後みたいな。『みんな集まって〜！ 警察やるよ！ 甲子園もやっちゃおうかな』って。かしこまっても面白くないよね」と、満面の笑みでグーサインを決めた。

構成や演出は柳沢自身が担当する。司会者、ゲストや生バンドもいない。たった一人でステージに立つ。鋭い観察眼と個性的な表現力を武器に生み出したひとり芝居「警察２４時」「ひとり甲子園」のノーカット版はもちろん、新作も披露する。「ひとり甲子園」では公演ごとに、ご当地の名門校も登場する予定だが、「最後に勝つのは必ず横浜高校です！」と先に宣言。公演は約２時間で、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・後６時５０分）の企画で習得したトランペットも奏でる予定。観客を唯一無二の柳沢ワールドに没入させる。

意外にも初のワンマンライブは昨年９月に開催したばかり。「『警察』『甲子園』は、７０歳になったら息継ぎや動きがしんどそう。今だったら同世代の方に生で会って見てほしいな」と観客の前に立つことを決意した。初ライブには約７００席の会場に約２万人の応募が殺到。「『やっと会えた』って泣いている人もいましたね。温かくて何をやっても笑顔になってくれる。『やっていることはいつも一緒だけどね』って言っても『いいのいいの！ 歌手だって同じ歌を歌っている』って励まされましたから」と振り返った。

野望は広がるばかり。「いつか東京ドームでやりたいね。ＳｉｘＴＯＮＥＳと合同で」と、大親友の俳優・京本政樹（６７）の長男・京本大我（３１）が所属する人気グループへの便乗ももくろむ。日本中に「究極のいい夢」を届けに行くことを心待ちにしている。（水野 佑紀）