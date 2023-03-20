歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（３３）が２０１３年に発売した楽曲「キミに１００パーセント」が、１３年の時を経て異例の盛り上がりを見せている。

２月に女子高生のインフルエンサーがＴｉｋＴｏｋに振り付け動画を投稿すると、中高生の間でジワジワと人気が再燃。ＴｉｋＴｏｋの音楽チャートに３月中旬から１１週連続でランクインした。関連動画のＳＮＳ総再生回数はこれまでに４５億回を突破（ワーナーミュージック調べ）、今年の上半期を代表するバイラルヒット（＝ＳＮＳの投稿、シェアで流行すること）となっている。

きゃりーは「本当にビックリしています。自分たちで流行（はや）らせようとしてできる現象ではないので、この曲の素晴らしさが改めて伝わったことがうれしいです」と感激。思わぬ形のヒットに「再び若い世代の方々に聴いていただけて、長きにわたり曲を愛してくれる方々がいて、曲が育っていく感じもある」と喜びを爆発させた。

同曲は自身４枚目のシングルで、「つけまつける」「ファッションモンスター」と並ぶ初期の代表曲の一つ。中田ヤスタカ氏が作詞作曲を手がけ、アニメ「クレヨンしんちゃん」のオープニングテーマとして、１２年１０月〜１８年６月の約６年間、使用された。

きゃりーは「（歌詞には）『明日から本気出すから』という緩いところがありつつも、『ありがとうっていう気持ちと、ごめんなさいっていう気持ちは、ちゃんと伝えたほうがいいよね』みたいな大切なメッセージが含まれていて、（２４年１０月に誕生した）我が子にも聴かせたくなる曲」と胸を張った。

２９日のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜・後９時）に出演し、同曲を披露する予定。８月２２日にはデビュー１５周年記念の主催フェス「ＰＡＭＹＵ ＦＥＳ」（ぴあアリーナＭＭ）を行うなど、充実のアニバーサリーイヤーとなりそうだ。