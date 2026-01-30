元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が２７日、東京・渋谷区の東急シアターオーブで開幕した主演ミュージカル「ＢＯＯＰ！ Ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃａｌ」の開幕前会見に登場した。

昨年８月に宝塚歌劇団を退団してから初のミュージカル出演。１９３０年代にアメリカで誕生したアニメキャラクターのベティー・ブープ役を演じ、宝塚時代の男役から一変してキュートでチャーミングな役を演じる。

デコルテが出た真っ赤なミニスカート姿の礼は「きっと（観客の）みんなビックリするだろうなって思ってます（笑）。男役芸が出ないようにって必死な思いで、皆さんのおかげでここまで来れた」と開幕を喜んだ。女性役を演じるにあたって苦労した点については「全部ですね。生まれ変わった気分でやっているので、声の出し方や動き方もカンパニーの皆さんから盗んでここまで来れた。苦労したけど、それも幸せな時間だった」とうなずいた。

宝塚時代の先輩にあたる柚木礼音は、礼の演技について「ちゃんと女性として、アニメのベティーちゃんとして演じているし、声の高さも何もかも素晴らしい」と絶賛していた。

東京公演は同所で６月２１日まで上演。大阪公演は梅田芸術劇場メインホールで７月４〜２２日、福岡公演は博多座で７月３０日〜８月１６日に上演される。