NY株式27日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均　　　50620.77（+159.09　+0.32%）
ナスダック　　　26573.36（-82.82　-0.31%）
CME日経平均先物　65040（大証終比：+20　+0.03%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10505.01（+13.62　+0.13%）
独DAX　 25177.80（-7.09　-0.03%）
仏CAC40　 8207.89（+34.78　+0.43%）

米国債利回り
2年債　 　4.039（+0.007）
10年債　 　4.485（+0.000）
30年債　 　5.020（+0.002）
期待インフレ率　 　2.413（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.987（+0.008）
英　国　　4.858（-0.017）
カナダ　　3.460（+0.003）
豪　州　　4.857（-0.054）
日　本　　2.688（-0.025）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.96（-3.93　-4.19%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4479.60（-55.40　-1.22%）

ビットコイン（ドル）
74916.38（-1084.66　-1.43%）
（円建・参考値）
1195万2908円（-173058　-1.43%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ