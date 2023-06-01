ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１５９ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均 50620.77（+159.09 +0.32%）
ナスダック 26573.36（-82.82 -0.31%）
CME日経平均先物 65040（大証終比：+20 +0.03%）
欧州株式27日終値
英FT100 10505.01（+13.62 +0.13%）
独DAX 25177.80（-7.09 -0.03%）
仏CAC40 8207.89（+34.78 +0.43%）
米国債利回り
2年債 4.039（+0.007）
10年債 4.485（+0.000）
30年債 5.020（+0.002）
期待インフレ率 2.413（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.987（+0.008）
英 国 4.858（-0.017）
カナダ 3.460（+0.003）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.96（-3.93 -4.19%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4479.60（-55.40 -1.22%）
ビットコイン（ドル）
74916.38（-1084.66 -1.43%）
（円建・参考値）
1195万2908円（-173058 -1.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50620.77（+159.09 +0.32%）
ナスダック 26573.36（-82.82 -0.31%）
CME日経平均先物 65040（大証終比：+20 +0.03%）
欧州株式27日終値
英FT100 10505.01（+13.62 +0.13%）
独DAX 25177.80（-7.09 -0.03%）
仏CAC40 8207.89（+34.78 +0.43%）
米国債利回り
2年債 4.039（+0.007）
10年債 4.485（+0.000）
30年債 5.020（+0.002）
期待インフレ率 2.413（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.987（+0.008）
英 国 4.858（-0.017）
カナダ 3.460（+0.003）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.96（-3.93 -4.19%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4479.60（-55.40 -1.22%）
ビットコイン（ドル）
74916.38（-1084.66 -1.43%）
（円建・参考値）
1195万2908円（-173058 -1.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ