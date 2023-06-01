きょうの為替市場はドル買いがやや優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台前半に値を落としている。１．１６６０ドル付近まで上昇していたものの、ＮＹ時間に入って伸び悩む展開。



ＥＣＢの６月利上げの期待は強いものの、成長への配慮も必要との意見も出ている。本日はデギンドスＥＣＢ副総裁の発言が伝わっていたが、ＥＣＢは来月の政策判断で、イラン紛争が経済にどれほど深刻な影響を与えているかを慎重に見極めるべきだと語った。



エネルギーコストの高騰がユーロ圏のインフレには速やかに反応が表れた一方、経済成長に影響が及ぶのは比較的長い時間がかかりそうで、こうした遅れて出てくる影響を無視するわけにはいかないと論じた。もっとも同副総裁は任期の満了を５月末に控えている。



EUR/USD 1.1624 EUR/JPY 185.49 EUR/GBP 0.8663



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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