日経225先物：28日2時＝40円高、6万5060円
28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円高の6万5060円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては60.59円高。出来高は1万219枚となっている。
TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65060 +40 10219
日経225mini 65060 +35 166590
TOPIX先物 3920.5 +5 16577
JPX日経400先物 35635 +80 253
グロース指数先物 821 +3 404
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65060 +40 10219
日経225mini 65060 +35 166590
TOPIX先物 3920.5 +5 16577
JPX日経400先物 35635 +80 253
グロース指数先物 821 +3 404
東証REIT指数先物 売買不成立
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