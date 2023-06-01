　28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円高の6万5060円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては60.59円高。出来高は1万219枚となっている。

　TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.49ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65060　　　　　 +40　　　 10219
日経225mini 　　　　　　 65060　　　　　 +35　　　166590
TOPIX先物 　　　　　　　3920.5　　　　　　+5　　　 16577
JPX日経400先物　　　　　 35635　　　　　 +80　　　　 253
グロース指数先物　　　　　 821　　　　　　+3　　　　 404
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース