ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２０９ドル高 ナスダックは下げ渋るも小幅安での推移
NY株式27日（NY時間12:23）（日本時間01:23）
ダウ平均 50671.30（+209.62 +0.42%）
ナスダック 26632.61（-23.57 -0.09%）
CME日経平均先物 65060（大証終比：+40 +0.06%）
欧州株式27日GMT16:23
英FT100 10505.01（+13.62 +0.13%）
独DAX 25177.80（-7.09 -0.03%）
仏CAC40 8207.89（+34.78 +0.43%）
米国債利回り
2年債 4.029（-0.003）
10年債 4.475（-0.010）
30年債 5.010（-0.008）
期待インフレ率 2.412（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.987（+0.008）
英 国 4.858（-0.017）
カナダ 3.456（-0.001）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.95（-3.94 -4.20%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4471.50（-63.50 -1.40%）
ビットコイン（ドル）
74938.19（-1062.85 -1.40%）
（円建・参考値）
1195万2641円（-169525 -1.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50671.30（+209.62 +0.42%）
ナスダック 26632.61（-23.57 -0.09%）
CME日経平均先物 65060（大証終比：+40 +0.06%）
欧州株式27日GMT16:23
英FT100 10505.01（+13.62 +0.13%）
独DAX 25177.80（-7.09 -0.03%）
仏CAC40 8207.89（+34.78 +0.43%）
米国債利回り
2年債 4.029（-0.003）
10年債 4.475（-0.010）
30年債 5.010（-0.008）
期待インフレ率 2.412（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.987（+0.008）
英 国 4.858（-0.017）
カナダ 3.456（-0.001）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.95（-3.94 -4.20%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4471.50（-63.50 -1.40%）
ビットコイン（ドル）
74938.19（-1062.85 -1.40%）
（円建・参考値）
1195万2641円（-169525 -1.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ