NY株式27日（NY時間12:23）（日本時間01:23）
ダウ平均　　　50671.30（+209.62　+0.42%）
ナスダック　　　26632.61（-23.57　-0.09%）
CME日経平均先物　65060（大証終比：+40　+0.06%）

欧州株式27日GMT16:23
英FT100　 10505.01（+13.62　+0.13%）
独DAX　 25177.80（-7.09　-0.03%）
仏CAC40　 8207.89（+34.78　+0.43%）

米国債利回り
2年債　 　4.029（-0.003）
10年債　 　4.475（-0.010）
30年債　 　5.010（-0.008）
期待インフレ率　 　2.412（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.987（+0.008）
英　国　　4.858（-0.017）
カナダ　　3.456（-0.001）
豪　州　　4.857（-0.054）
日　本　　2.688（-0.025）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.95（-3.94　-4.20%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4471.50（-63.50　-1.40%）

ビットコイン（ドル）
74938.19（-1062.85　-1.40%）
（円建・参考値）
1195万2641円（-169525　-1.40%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ