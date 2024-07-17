◇ア・リーグ ホワイトソックス3―5ツインズ（2026年5月26日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦で2試合連続となる、リーグトップの19号2ランを放った。06年の城島健司（マリナーズ）を抜き、日本選手のメジャー1年目の本塁打数で単独2位となった。チームは延長11回の末に敗れ再び貯金がなくなったが、主砲の存在感は高まるばかりだ。

ホームベースの先に、お辞儀をした西田が待っていた。0―2の8回1死一塁。村上は右腕・ライアンが3球続けたスイーパーを捉えた。角度27度で放たれた打球が右翼席に飛び込むと、吠えた。

「しっかりタイミングを取って振ることを意識した。甘い球にスイングを仕掛けたいなと思っていた。しっかり捉えられた」と、ハイタッチで喜びを分かち合った。

確信歩きしながら打球の行方を追う姿は、球団公式SNSで「watch it fly」（どこまでも飛んでいく）と題してアップされた。18年の大谷（エンゼルス）がマークした日本選手のメジャー1年目の本塁打記録（22本）の更新も見えてきた。

この回は先頭の9番・西田が左前打で出塁し、2番・村上が同点の一発。延長戦で敗れたものの、劣勢で迎えた終盤に鮮やかな働きで本拠地を沸かせた。前日にメジャー昇格したばかりの西田は「村上さんは凄く頼りになる」と2学年上の先輩を持ち上げた。

2試合連発となる、リーグ単独トップの19号。87年のマーク・マグワイア（アスレチックス）、19年のピート・アロンソ（メッツ）に並び、6月になる前までの新人の本塁打記録となった。

チームは27勝27敗でア・リーグ中地区2位。勝率5割付近で一進一退が続く。村上は「（8回に）同点にできたことは凄く良かったが、勝ちたかった。勝ちに導けるチャンスはあった」と10回のサヨナラ機での凡退を悔やんだ。