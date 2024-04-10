◇ナ・リーグ ドジャース15―6ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ヒヤリとする途中交代だった。ドジャース・大谷は「1番・DH」で出場。4―1で迎えた4回1死二、三塁の好機で打席に立つと、左腕・フリーランドが投じた4球目の85・2マイル（約137キロ）チェンジアップが右手付近に直撃。球場内にはブーイングが起きた。その後もプレーを続け、パヘスの適時二塁打で生還したが、5回の打席で代打が送られた。

27日（日本時間28日）にロッキーズの菅野と、メジャーで初めて日本投手と投げ合いが予定される中での死球。デーブ・ロバーツ監督は「強く当たったのは防具の部分。状態としては問題ないと思っている」と説明。打者としての出場については「まだ決めていない。球場に来た時の状態や、身体的にどう感じているかを確認したい」と慎重な姿勢を示した。

チームは今季初の4番で起用されたベッツが2本塁打5打点の活躍を見せるなど、今季最多タイとなる15得点で4連勝。防御率0・73と絶対的安定感を誇る投手・大谷で連勝を伸ばす。（小林 伊織）