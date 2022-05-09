◇交流戦 阪神2─5日本ハム（2026年5月27日 甲子園）

阪神・主砲の意地を見せる一打だった。佐藤輝は、7回に日本ハム3番手としてマウンドに上がった島本と対戦。昨季トレードで移籍した元虎戦士から右前打を放った。

快音を響かせたのは3点を追う7回2死だ。島本が投じた高めのスライダーにうまく反応し、右前へ運んだ。これで9試合連続安打。「まあ、良かったです」と静かにうなずいた。

ただ、最後は悔しさが残った。中野と森下が安打と四球で出塁し、9回2死一、二塁。一発が出れば同点の場面で打席に向かったが、柳川の前に空振り三振。最後の打者となり、悔しそうに唇をかんだ。

試合前には“元相棒”との再会もあった。アメリカンフットボールXリーグの「パナソニックインパルス」でプレーする桑田理介がファーストピッチセレモニーに登場。桑田とは仁川学院時代にバッテリーを組んだ旧友で、高校時代と同じように捕手役を務めた。

事前に「ストライクじゃないと捕らへんぞ」と冗談交じりにハッパをかけていたが、桑田は見事なストライク投球を披露。しっかりとミットに収めると「ナイスボール！」と声をかけ、笑顔で固い握手を交わした。

卒業した今も毎年年末には顔を合わせるなど、絆は変わらない。「輝の頑張りから刺激を受けてる。2連覇目指して頑張っていただけたら」と桑田。旧友からのエールを胸に、主砲は再び前を向く。（山手 あかり）