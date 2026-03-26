BRiOSSのモバイルヘアアイロンが新発売♪軽量＆USB充電で持ち歩きに最適

美容家電ブランド「BRiOSS（ブリオス）」から、持ち運びに便利な充電式コードレス仕様の「モバイルヘアアイロン」が2026年5月27日（水）より発売スタート♡乱れた髪をサッと整えながら、マイナスイオンでうるおいと艶感もプラスしてくれる優秀アイテムです。コンパクトサイズでバッグに入れてもかさばらず、忙しい朝や外出先のお直しにもぴったり♪

コードレスでいつでも美髪に

価格：4,378円(税込)

「モバイルヘアアイロン」は、USB Type-C充電式のコードレス仕様で、どこでも手軽にヘアスタイリングができる小型ヘアアイロン。

お出かけ前はもちろん、湿気や風で乱れた髪も外出先で簡単にお直しできます。

約110gの軽量設計で持ち運びしやすく、安心して収納できる衛生的なキャップ付きなのも嬉しいポイント♡

バッグに忍ばせておけば、いつでも艶めくストレートヘアをキープできます。

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マイナスイオンで艶感アップ♡

髪を整える際にマイナスイオンを放出し、静電気による広がりやダメージを抑制。

髪にうるおいを与えながら、まとまり感のある仕上がりへ導いてくれます。

さらに、140℃・160℃・180℃の3段階温度調節機能を搭載。髪質やスタイリングに合わせて温度を選べるので、初心者でも扱いやすい仕様です。

火傷しにくい安全設計で、毎日のヘアセットも快適に楽しめます♪

軽量＆長時間使用で持ち歩き向き

本体サイズは79×33×99mmとコンパクトで、旅行や通勤・通学時の持ち歩きにも便利。

140℃設定なら約1時間使用可能で、1回10分程度の使用なら約1週間使える充電持続力も魅力です。

また、電源を入れてから10分後に自動でオフになるオートオフ機能を搭載。電源の消し忘れによるトラブルを防ぎ、安心して使える仕様になっています。

全国のBRiOSS取扱店と公式オンラインストアにて順次販売されます。

毎日の“前髪レスキュー”に♡

コンパクトなのに本格的なスタイリングが叶うBRiOSSの「モバイルヘアアイロン」。

コードレスだから、忙しい朝もお出かけ先でも気になった瞬間にサッと使えるのが魅力です♡

艶感とうるおいをキープしながら、理想のストレートヘアを叶えてくれる新習慣アイテムとして、ぜひチェックしてみてください♪