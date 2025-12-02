◇交流戦 阪神2─5日本ハム（2026年5月27日 甲子園）

【能見篤史氏 視点】セ・リーグとパ・リーグのスタイルの違いが出た一戦だった。日本ハムの各打者はストライクゾーンに来た球は、初球から積極的にスイングしている。5回無死二塁の場面でも、野村が外角低めチェンジアップをあっさり右飛。投手にしてみれば、たった1球で一つのアウトを取れれば楽なのだが、パはそれでも許される。セなら三塁に走者を進めるゴロでの右打ちが求められるが、パの各打者はヒットを狙うスタイルだからだ。

CSなどの短期決戦ならチームの作戦も絡んでくるが、ペナントレースの間は基本的には自分の打撃が中心となる。チャンスがもっと広がる長打を狙え、というスタイル。3点を追う8回に先頭の木浪が初球のど真ん中の真っすぐを見逃した。出塁をイメージしたのだろうが、パの打者なら迷わず振っていったと思う。どちらが正しいとかではなく、そういう野球観なのだ。

佐藤輝はこの2戦、内角を攻められている。ここまで徹底的なのもセ球団では見られない。本人もそれを分かっているから、ゾーンに来た球は全部スイングをかけている。この日の5打席、全24球でストライクを見逃したのは7回の島本のフォークボールの1球だけだった。まだ長打が出ていないが、1本出れば相手の配球も変わってくる。佐藤輝のスタイルでパ包囲網を打ち破ってほしい。（本紙評論家）