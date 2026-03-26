今年のUV対策は“コスパ良く”！【ワークマン・3COINS】お手頃価格が助かる「便利グッズ」

物価高に悩まされる中、これからの時季の必需品となるUV対策グッズはコスパ良く手に入れたいところ。編集部は【3COINS（スリーコインズ）】と【ワークマン】で便利なアイテムを発見！ 紫外線量に応じてレンズの色が変化するサングラスや、フェイスガードがセットになった多機能ハットなど、手頃な値段で毎日活躍しそうなアイテムがずらり。日差しや紫外線が強まる春夏の相棒として迎えたいUV対策グッズをレポートします。

偏光・調光機能付きの本格派サングラス

【3COINS】「ボストンプラ偏光機能付調光サングラス」\1,320（税込）

紫外線量に合わせてレンズの濃淡が変化する調光機能付きの本格的なサングラス。反射光を抑える偏光機能も備えており、「目の負担を軽減し、快適な掛け心地をサポート」（公式ECサイトより）するという優秀アイテムです。ナチュラルな丸みを帯びたボストンタイプを採用しており、ファッション性も◎ カラーはブラックとブラウンの2色から。

おしゃれなUVボレロで腕から肩を丸っとカバー

【3COINS】「UVリブボレロ」\1,100（税込）

腕から肩にかけて丸っとカバーできる、3COINSのUV対策ボレロ。UVカット機能付きのリブ素材が、やさしく肌を包みこんで日差しから守ってくれそうです。素材は通気性・吸水性にこだわっているほか、袖口には深めスリットもあり、手の甲までしっかりカバー。左右が繋がっているため、片手のみ紛失してしまう心配がないのも嬉しいポイントです。

多機能性を追求した独自素材のUVカットハット

【ワークマン】「レディースエックスシェルター暑熱αロングブリムハット」\1,280（税込）

こちらはワークマンこだわりの独自素材「XShelter」を使用した多機能ハット。遮熱やUVカットをはじめ、暑熱対策に嬉しい16種類もの機能つき。汗を吸収しやすく、「乾くときの気化冷却で生地の温度を下げ、湿潤時の持続的な冷感を実現」（公式ECサイトより）できるのだとか。長めに設定されたツバが、しっかりと顔まわりの日除けを担ってくれそう！

3WAYでUV対策ができるフェイスガード付きハット

【ワークマン】「レディースエックスシェルター暑熱αハット & フェイスガード」\1,780（税込）

同じく16種類の暑熱リスク軽減機能を備えた生地を使用したワークマンのハットからは、フェイスガード付きのものも登場。ハットとフェイスガードはそれぞれ単体でも使える3WAY仕様になっているのが高コスパなポイントです。セットで使えば目元以外をすっぽりと覆い隠せて、屋外作業やアクティビティの日にも首の後ろまでぬかりなくUV対策を行えるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS、ワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。