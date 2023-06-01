旭川で女子高校生を橋から川に落下させ、殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判。共謀の女が出廷し、「被告の調書はすべて嘘だ。高校生を押した」などと真っ向から対立する証言をしました。

この事件は、おととし4月、北海道・旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）が、すでに有罪判決が確定している小西優花受刑者（当時19・特定少年）と共謀。当時17歳の女子高校生を監禁し、服を脱がせて撮影した上、旭川郊外の橋から川に落下させ殺害した罪に問われているものです。

内田被告は25日の初公判で監禁については認めましたが、殺人と不同意わいせつ致死の罪については否認しています。

裁判員裁判3日目の27日、小西受刑者の証人尋問が行われました。

小西受刑者

「梨瑚さんの調書はでたらめで、最初から最後まですべてうそです。被害者は自分で落ちてなんかいません。話せるのは私たち2人しかいません」

小西受刑者の証言では、内田被告と2人で女子高校生に「死ねや」「ふざけるな」などの言葉を何度も浴びせたということです。

さらに女子高校生が橋の欄干に座らされた状況については…

検察

「被害者は何と言っていましたか」

小西受刑者

「怖い、嫌だと言っていました」

検察

「内田被告は？」

小西受刑者

「早く座れと怒鳴っていましたた」

その後、女子高校生は…

小西受刑者

「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました。私の目の前から一瞬で消えました」

まもなく「キャー」という高い叫び声、そして「バーン」という衝撃音が聞こえたということです。

「落下させていない」とする内田被告の主張と食い違う小西受刑者の証言。

28日は、事件現場の橋で内田被告がビデオ通話をつないでいた相手の少年が証言する予定です。