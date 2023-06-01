NY株式27日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均　　　50765.04（+303.36　+0.60%）
ナスダック　　　26587.77（-68.41　-0.26%）
CME日経平均先物　65015（大証終比：-5　-0.01%）

欧州株式27日GMT15:07
英FT100　 10487.10（-4.29　-0.04%）
独DAX　 25199.82（+14.93　+0.06%）
仏CAC40　 8213.89（+40.78　+0.50%）

米国債利回り
2年債　 　4.035（+0.003）
10年債　 　4.473（-0.012）
30年債　 　5.008（-0.010）
期待インフレ率　 　2.413（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.985（+0.006）
英　国　　4.852（-0.023）
カナダ　　3.448（-0.009）
豪　州　　4.857（-0.054）
日　本　　2.688（-0.025）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.91（-2.98　-3.17%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4466.10（-68.90　-1.52%）

ビットコイン（ドル）
74917.00（-1084.04　-1.43%）
（円建・参考値）
1194万7014円（-172872　-1.43%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ