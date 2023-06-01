ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３０３ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均 50765.04（+303.36 +0.60%）
ナスダック 26587.77（-68.41 -0.26%）
CME日経平均先物 65015（大証終比：-5 -0.01%）
欧州株式27日GMT15:07
英FT100 10487.10（-4.29 -0.04%）
独DAX 25199.82（+14.93 +0.06%）
仏CAC40 8213.89（+40.78 +0.50%）
米国債利回り
2年債 4.035（+0.003）
10年債 4.473（-0.012）
30年債 5.008（-0.010）
期待インフレ率 2.413（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.985（+0.006）
英 国 4.852（-0.023）
カナダ 3.448（-0.009）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.91（-2.98 -3.17%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4466.10（-68.90 -1.52%）
ビットコイン（ドル）
74917.00（-1084.04 -1.43%）
（円建・参考値）
1194万7014円（-172872 -1.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50765.04（+303.36 +0.60%）
ナスダック 26587.77（-68.41 -0.26%）
CME日経平均先物 65015（大証終比：-5 -0.01%）
欧州株式27日GMT15:07
英FT100 10487.10（-4.29 -0.04%）
独DAX 25199.82（+14.93 +0.06%）
仏CAC40 8213.89（+40.78 +0.50%）
米国債利回り
2年債 4.035（+0.003）
10年債 4.473（-0.012）
30年債 5.008（-0.010）
期待インフレ率 2.413（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.985（+0.006）
英 国 4.852（-0.023）
カナダ 3.448（-0.009）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.91（-2.98 -3.17%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4466.10（-68.90 -1.52%）
ビットコイン（ドル）
74917.00（-1084.04 -1.43%）
（円建・参考値）
1194万7014円（-172872 -1.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ