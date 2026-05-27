兵庫県議会最大会派の自民党県議団が26日、斎藤元彦知事の給与を50％減額する条例改正案に賛成する方針で一致した。6月2日に開会する県議会6月定例会で可決される公算が大きく、約1年間にわたり継続審議が続いてきた条例案がようやく決着する見通しとなった。

条例改正案は、斎藤知事のパワハラ疑惑を告発した元県幹部（故人）の私的情報が漏えいした問題に対する管理責任を問うもの。知事給与を3カ月間、現行の30％削減から50％削減に引き上げる内容となっている。

この背景にあるのは、斎藤知事が地方公務員法違反容疑で刑事告発されたことを重く見たことがある。

発端となったのは2024年3月、元西播磨県民局長が斎藤知事のパワハラ疑惑など7項目を挙げた告発文書を作成・送付したこと。当初、知事側は告発を「ウソ八百」として告発者探しを行ったが、2025年3月に県の第三者委員会が16項目中10項目をパワハラと認定。

机をたたいて職員を叱責する行為などが含まれ、告発者探しについても「違法であり不適切」と判断された。

給与減額案は2025年6月に初めて提出されたが、議会側は「事実解明が不十分」「給与カットでは済まされない」として継続審議を繰り返した。同年6月、9月、12月と3度にわたり継続審議となり、2026年3月には副知事の退任に伴い一旦撤回。その後、知事のみを対象とした修正案として再提出されていた。

斎藤知事は2025年3月にパワハラを認めて謝罪したものの、告発への対応については「適切だった」という認識を崩していない。パワハラ認定と情報漏えい疑惑の両方が、議会の厳しい姿勢につながった形となる。

一方、斎藤知事は刑事告発されたとはいえ、不起訴処分になっている。そのため、今回の流れにネット上からは、「不起訴で、監督責任問うなら給与カットは重い気もする」「知事の給与を減額したところで県政が円滑になるわけでもない」「不起訴になった以上、刑事責任については現時点で確定していない」という声も集まっている。