群馬県渋川市で26日、高齢女性が運転する車が買い物客の女性をはね、その後、事故現場から車を移動させようと運転を交代した男性が再びその女性をはねたうえ、別の女性2人も巻き込む事故がありました。最初にはねられた女性は重体です。

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「news zero」取材班

「事故のあった駐車場、警察車両があります。駐車場の距離を測っている姿がみられます」

群馬県渋川市にあるスーパーの駐車場で26日、立て続けに2度、事故が起きました。

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「車と歩行者の事故。その後、車を移動したら、さらに3人と衝突した」

■最初の事故は女性ドライバー（77）が…

警察によりますと、最初に事故を起こしたのは、77歳の女性ドライバーです。

女性は知人と買い物をするため、スーパーで駐車場に車をとめようとしたところ、前進してハンドルを右に切った際に、お店から出てきた女性をはねたといいます。

その場で倒れた77歳の女性を、別の女性2人が救助し、その後、運転手の知人の65歳の男性が運転を代わり、車をバックさせようとしたところ、誤って前進し、再びその女性をはねたということです。

この際、女性を救助していた63歳と55歳の女性2人もはねたといいます。巻き込まれた女性のうち1人は、車を移動させようとした男性の妻でした。

■目撃者「外の方で『キャー』とか声が…」

事故直後の様子を目撃した人は…

当時スーパーにいた人（事故直後を目撃）

「この駐車場の真ん中あたり。外の方で『キャー』とか声が聞こえた。（店の）外でてみたら、倒れている3人が駐車場にいた」

近隣住民（事故直後を目撃）

「救助の人が『早く早く』という感じで、救急車が続々ときて、消防車もきて。男性が電話かけていた。女性の方がおろおろしていた。1人は『お名前言えますか』と言ったら、言えていた。でも、つらそうだった。もう1人は苦しそうな顔して動けなかった」

■「バックしようとして誤って前進した」

この一連の事故で、最初にはねられた女性は重体で、その後にはねられた女性2人も骨折するなどの重傷です。

車の運転を代わり、はねてしまった男性は「バックしようとして誤って前進した」と話しているということです。

近隣住民

「ここはお年寄りがよく買いに来るお店。お年寄りの車多い」

警察は当時の状況を詳しく調べています。

（5月27日放送『news zero』より）