【THE合体 太陽の勇者ディスプレイベースセット】 5月28日 出荷開始 価格：7,900円 グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定商品 【THE合体 マイトガイン・アップデートアームセット】 5月28日 出荷開始 価格：6,500円 グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定商品

グッドスマイルカンパニーは、「THE合体 太陽の勇者ディスプレイベースセット」及び「THE合体 マイトガイン・アップデートアームセット」を5月28日に出荷開始する。価格は「THE合体 太陽の勇者ディスプレイベースセット」が7,900円、「THE合体 マイトガイン・アップデートアームセット」が6,500円。

「THE合体 太陽の勇者ディスプレイベースセット」は、アニメ「太陽の勇者 ファイバード」のアクションフィギュア「THE合体 ファイバード」（別売り）と「THE合体 グランバード」（別売り）に使用できるディスプレイベースで、ディスプレイベース以外にも、ファイバードおよびグレートファイバードに装着可能なオプションパーツがセットになった商品となっている。

「THE合体 マイトガイン・アップデートアームセット」は、アニメ「勇者特急マイトガイン」のアクションフィギュア「THE合体 マイトガイン」（別売り）や「THE合体 マイトカイザー」（別売り）に使用できるアップデートアイテムで、マイトガインのプロポーションをより劇中イメージに近づけることができる非変形仕様の腕パーツセットとなっている。

「THE合体 太陽の勇者ディスプレイベースセット」

ディスプレイベースには、グレートファイバードと全てのオプションパーツの設置・収納が可能で、上面にはリスターを模したレリーフが彫り込まれており、正面に刻印されたグレートファイバードのロゴはホットスタンプによる金色メッキ仕様となっている。

また造形をより劇中のイメージに近づけた「グレートファイバード用非変形頭部」が付属しており、マスク部を交換することにより、最終回に登場したマスク破損状態の頭部を再現できる。

さらにファイバードに付属するフレイムソードに装着可能な「チャージアップ状態エフェクト」パーツも付属しており、刀身部分を交換し必殺技アクションを再現できる。

「THE合体 マイトガイン・アップデートアームセット」

マイトガインへの装着はもちろん、グレートマイトガインにも装着可能で、グレートマイトガイン名乗り用ポーズの右手パーツが新たに付属している。

ボーナスパーツとして、腕に取り付けたままでマイトカイザーの変形に対応した新規設計のマイトカイザー用武器持ち手パーツが付属するほか、アップデート腕パーツと新規拳パーツをまとめておくことができるジョイントパーツが付属。ジョイントパーツを使用することで、使用していない方の両腕をマイトガンナー付属のディスプレイ台座に接続することができる。

(C)サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。