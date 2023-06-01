【1/700 艦NEXT15EX-201 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様(純正エッチングパーツ付き)】 5月28日 出荷開始 価格：7,700円 【1/700 GUP144 艦NEXT 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 純正エッチングパーツ】 5月28日 出荷開始 価格：3,850円

フジミ模型は、プラモデル「1/700 艦NEXT15EX-201 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様(純正エッチングパーツ付き)」及び「1/700 GUP144 艦NEXT 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 純正エッチングパーツ」を5月28日に出荷開始する。価格は「1/700 艦NEXT15EX-201 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様(純正エッチングパーツ付き)」が7,700円、「1/700 GUP144 艦NEXT 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 純正エッチングパーツ」が3,850円。

戦艦「榛名」の昭和19年10月捷一号作戦時の姿をモチーフにした1/700スケールプラモデルに、エッチングパーツが付属した特別仕様が登場。主砲天蓋は金剛・比叡と異なる曲面構造の専用パーツが付属する。金剛型の特徴である艦首艦底部のカーブは、榛名専用パーツで金剛・比叡と差別化されている。

また、同日に「1/700 GUP144 艦NEXT 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 純正エッチングパーツ」も出荷開始される。「1/700 艦NEXTシリーズ No.15 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦」に対応するエッチングパーツ2枚入り(1隻分)となっている。

エッチングパーツには艦体、艦橋、砲塔部などの各種手摺(脚無しタイプ、一部弛み表現付き)、梯子、ラッタル、水密扉、21号電探、探照灯台座トラス、クレーン、艦橋窓枠、ボートダビッド、射出機、機銃シールド、機銃照準器、単装機銃、水上機プロペラ、ループアンテナなどが収録されている

「1/700 艦NEXT15EX-201 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様(純正エッチングパーツ付き)」

艦体と艦底で分割された設計で洋上タイプとフルハルタイプを選択できる。色調は、あらかじめ主要色分け、着色済み成型材を使用し表現。細部やマーキングは追従性に優れたリアルシールで再現されている。

艦底は艦底色、艦体上部は軍艦色で成形。展示台座は黒色で全4パーツ構成され、水平面は平滑な面仕様とざらついた彫刻で、青く塗装すれば波をイメージすることができるリバーシブルパーツ仕様となっている。

「1/700 GUP144 艦NEXT 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 純正エッチングパーツ」

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