Insta360 X4 スターターキット

Amazonにて、アクションカメラ「Insta360 X4」がセール価格で販売されている。期間は6月6日23時59分まで。

「Insta360 X4」は、8Kの高解像度で360度撮影が可能なアクションカメラ。アクティブHDRを使えば、アクションシーンでも高精度の色再現が可能だ。撮影後にAI搭載のInsta360アプリでリフレームすることもできる。さらに、広角4Kカメラとしても使うことができ、4K 30fpsでの170度マックス広角撮影ができる。

また、「見えない自撮り棒」の効果で専用の自撮り棒が映像から自動的に消えるため、「第三者視点ショット」をドローンのようなアングルで撮影できる（通常版には自撮り棒は付属しません）。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Insta360 X4 スターターキット

Insta360 X4×1（SDカードなし）、114cm見えない自撮り棒×1、レンズキャップ×1、2290mAh予備バッテリー×1

Insta360 X4 スターターバンドル

Insta360 X4本体×1、256GB SDカード×1、標準レンズガード×1、2290mAhバッテリー×1、サーモグリップカバー×1、充電ケーブル×1、レンズキャップ×1、114cm見えない自撮り棒×1、保護ポーチ×1、レンズクロス×1

Insta360 X4 通常版

Insta360 X4本体×1、2290mAhバッテリー×1、充電ケーブル×1、サーモグリップカバー×1、レンズクロス×1、保護ポーチ×1、標準レンズガード×1