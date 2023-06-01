　28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万4990円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては9.41円安。出来高は8749枚となっている。

　TOPIX先物期近は3918.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.49ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64990　　　　　 -30　　　　8749
日経225mini 　　　　　　 64995　　　　　 -30　　　137358
TOPIX先物 　　　　　　　3918.5　　　　　　+3　　　 14013
JPX日経400先物　　　　　 35610　　　　　 +55　　　　 206
グロース指数先物　　　　　 820　　　　　　+2　　　　 370
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース