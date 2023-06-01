日経225先物：28日0時＝30円安、6万4990円
28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万4990円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては9.41円安。出来高は8749枚となっている。
TOPIX先物期近は3918.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64990 -30 8749
日経225mini 64995 -30 137358
TOPIX先物 3918.5 +3 14013
JPX日経400先物 35610 +55 206
グロース指数先物 820 +2 370
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3918.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64990 -30 8749
日経225mini 64995 -30 137358
TOPIX先物 3918.5 +3 14013
JPX日経400先物 35610 +55 206
グロース指数先物 820 +2 370
東証REIT指数先物 売買不成立
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