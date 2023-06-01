【ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ】 5月28日～6月16日 開催 開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗

極楽湯およびGK Marketingは、スペシャルイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」を5月28日より極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗で開催する。期間は6月16日まで。

本イベントは「ぽこ あ ポケモン」とのコラボレーションで、期間中、同作に登場するポケモンたちをイメージした5種の「ぽこ あ ポケモンの湯」が登場する。また、オリジナルのマフラータオルがもらえる「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット」やオリジナルイベントグッズ、コースターまたはホログラムシールがもらえるスペシャルメニューが販売されるなど、様々な企画が実施される。

「ぽこ あ ポケモンの湯」登場

「ぽこ あ ポケモン」のポケモンたちをイメージした5種の「ぽこ あ ポケモンの湯」が登場する。浴室には特別デザインのタペストリーが装飾される。

「ぽこ あ ポケモンの湯」

オリジナルのマフラータオルがもらえる「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット」販売

店舗入館時に、「入館料金＋ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット」を購入した人には、オリジナルマフラータオルが配布される。

・入館料金（※RAKU CAFEはメニューで税込1,100円以上の注文）＋ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット

価格：1,100円

ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット（全5種ランダム）

オリジナルイベントグッズ販売

「ぽこ あ ポケモン」のビジュアルを使用したオリジナルグッズが販売される。5月28日12時からはオンラインショップでも販売される。

オリジナルイベントグッズ

□「極楽湯公式オンラインショップ」のページ

スペシャルメニュー販売

イベントオリジナルメニューが店舗で販売される。注文した人に、各メニューに対応したノベルティが贈られる。

スペシャルメニュー ※メニューは一例

【ドリンク（全4種）】

・ドーブルのカラフルチョコミルク/価格：990円

・リザードンのオレンジベリージュース/価格：990円

・ルカリオのブルーレモンスカッシュ/価格：990円

・メタモンのぷるちゅるジュース/価格：990円

【フード・デザート（全4種）】

・フシギダネ＆ヒトカゲ＆ゼニガメの三位一体ピザ/価格：2,200円

・ピカチュウ＆ピカチュウ(うすいろ)の仲良しオムライス/価格：1,760円

・カビゴン(こけむし)のポテサラフライドチキンバーガー/価格：2,200円

・モジャンボ(はかせ)のもじゃもじゃの中は秘密 あまあまスイーツ/価格：1,320円

（左）コースター（全4種）※ドリンクメニューを注文した人に【コースター（全4種）】をランダムで1点配布/（右）ホログラムシール（全4種）※フード・デザートメニューを注文した人に【ホログラムシール】をランダムで1点配布

イベント装飾

「ぽこ あ ポケモン」のパネルやのぼり、「湯ったりらいふの楽しみ方」ポスターなどが登場する。

イベント装飾 ※装飾は一例

ボードゲーム「ポケモンごいた」体験会開催

ボードゲーム「ポケモンごいた」の体験会が5月30日より店舗にて開催される。参加者には「ポケモンボドゲくらぶ缶バッジ（全2種）」が1つ贈られる。

また、店舗ではボードゲーム「ポケモンごいた」が販売される。価格は2,970円。なくなり次第品切れとなる。

参加賞：「ポケモンボドゲくらぶ缶バッジ（全2種）」

【「ポケモンごいた」体験会】

開催日程：5月30日～31日、6月6日～7日、6月13日～14日

受付時間：10時～15時

開催時間：10時30分～11時15分/14時～14時45分/15時～15時45分

※詳細及び参加方法などはイベントHPでご確認ください。

※参加賞は在庫が無くなり次第終了となります。

【ボードゲーム「ポケモンごいた」】

価格：2,970円

対象年齢：7才以上

プレイ人数：4人

□「ポケモンごいた」のページ

【「ごいた」について】

江戸時代末期頃、石川県能登町宇出津地区で生まれた、傑作伝承娯楽。将棋の駒とよく似た竹製のコマを使って、2人1組で相手方と得点を競い合う、頭脳ゲームで、運と戦略が絶妙なバランスで交差する、和製ボードゲームの傑作ともいわれており、シンプルながら奥の深いこの能登町の伝承娯楽が、いまや海を越えて、世界中のボードゲーム愛好家たちの間で遊ばれている。

「ごいた」の普及継承を目的に設立された「能登ごいた保存会」は、今では日本全国、世界各国・地域でも興じられるようになってきた「ごいた」のルールなどの適正管理を行なうため、傘下の「日本ごいた協会」と連携して活動をしている。

※ボードゲーム「ポケモンごいた」は、日本ごいた協会認定商品です。

Xキャンペーン開催

極楽湯／RAKU SPAとGK Marketingの公式Xをフォロー後、ハッシュタグ「#湯ったりらいふ」をつけてスペシャルイベントにまつわる内容を投稿し、店舗の受付に提示した人に、先着で「ポストカード（全1種）」が贈られる。

ポストカード（全1種）

□極楽湯/RAKU SPA公式X(@gokurakuyu_spa)

□GK Store公式X（@GKMarketinginfo）

【コラボキャンペーン 注意事項】

※RAKU CAFEは、ご入館に事前予約が必要になります。詳細は店舗HPをご確認ください。

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズやノベルティにつきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

□「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」特集ページ

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