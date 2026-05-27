2WAY仕様、10段階調光、USB両対応！ Premium Style「LEDネオンライト」

記事ポイント 世代を超えて愛される「トムとジェリー」デザインのLEDネオンライトが2026年5月下旬に発売壁掛けとスタンドの2WAY仕様で、部屋のどこにでも飾れるインテリアライト10段階調光・USB Type-A/C両対応・3mロングケーブル付きで、使い勝手も充実 世代を超えて愛される「トムとジェリー」デザインのLEDネオンライトが2026年5月下旬に発売壁掛けとスタンドの2WAY仕様で、部屋のどこにでも飾れるインテリアライト10段階調光・USB Type-A/C両対応・3mロングケーブル付きで、使い勝手も充実

スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーブランド「Premium Style」から、新たなインテリアアイテムが登場します。

PGAが、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」デザインの『LEDネオンライト』を2026年5月下旬に発売します。

参考価格は6,980円（税込）です。

Premium Style「LEDネオンライト」





発売日：2026年5月下旬参考価格：6,980円（税込）対応電源：USB Type-A / USB Type-C（変換アダプタ付属）ケーブル長：3m調光：10段階（リモコン付属）取扱：各種イベント・催事、ECサイト（楽天市場ほか）

「トムとジェリー」のキャラクターをモチーフにしたLEDネオンライトは、壁掛けとスタンドの2WAY仕様で、ベッドサイドや書斎のデスク、リビングの壁面など設置場所を選ばずに飾れます。

LEDはシリコンカバーで覆われており、触れても熱くならない安全設計が採用されています。

リモコン1つで10段階の調光が可能で、日中の明るい部屋でも夜の間接照明としても用途に合わせた光量に設定できます。

USB Type-AとUSB Type-Cの両方に対応し、変換アダプタと3mのロングケーブルが同梱されているため、コンセント位置に左右されずに飾れます。

デザインと仕様





「トムとジェリー」のキャラクターをかたどったネオン管状のシルエットが柔らかく発光し、部屋のインテリアとして成立する洗練されたビジュアルに仕上がっています。

ポップさとインテリアとしての完成度を両立したデザインです。





壁掛け設置時は、フックを使って壁面に固定する仕様で、絵画やポスターのように部屋のアクセントとして飾れます。

デスクなどの平面に置く場合はスタンドモードに切り替えられ、どちらの設置方法でも安定した状態でライトを楽しめます。





スタンドモードでデスクに置いた場合、作業中や読書中の間接照明としても機能します。

10段階の調光機能により、目に優しい暗めの光から存在感のある明るさまで自由に調節できます。

使用シーンとギフト





寝室のナイトライトとして使用したり、趣味の部屋のディスプレイとして壁面に飾ったりと、設置場所や使い方を選ばないアイテムです。

「トムとジェリー」はアニメ放映開始から長い歴史を持つキャラクターで、幼少期に親しんだ世代から現在の若い世代まで幅広く知られています。





付属のリモコンで手元から調光操作ができるほか、3mのロングケーブルと変換アダプタが同梱されているため、購入後すぐに使用を始められます。

誕生日やインテリアギフトとしても対応できる価格帯です。





パッケージにはキャラクターのビジュアルが使われており、プレゼントとしてそのまま渡せる仕様です。

スタンド・壁掛けどちらの使い方も想定したコンパクトなサイズ感で、一人暮らしの部屋から子ども部屋まで設置場所を選びません。

Premium Styleブランドについて





「Premium Style」は、PGAが展開するスマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーブランドです。

iPhoneケースやイヤホンなど、毎日持ち歩くアイテムに洗練されたデザインを取り入れた製品ラインナップを展開しています。

今回のLEDネオンライトは、ライフスタイル雑貨へのカテゴリ拡張となる1点です。

触れても熱くないLEDとシリコンカバーの安全設計、USB両対応の利便性、10段階調光のきめ細かさと、日常使いに必要な機能が6,980円（税込）にまとめられています。

「トムとジェリー」というIPとインテリアライトの組み合わせは、キャラクターグッズとしてだけでなく、部屋の雰囲気づくりとしても成立するアイテムです。

Premium Style「LEDネオンライト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 壁掛けとスタンド、どちらの設置方法も同じ製品で対応できますか？

A. 同一製品が壁掛けとスタンドの2WAY仕様に対応しています。

購入後に設置場所や気分に合わせてどちらの方法でも使用できます。

Q. 電源はどのように取りますか？

A. USB Type-AとUSB Type-Cの両方に対応しています。

変換アダプタと3mのロングケーブルが同梱されており、パソコンのUSBポートやUSB充電器など手元にある機器から給電できます。

Q. 取り扱い店舗はどこで確認できますか？

A. 楽天市場のPGA公式ECサイトをはじめ、各種イベント・催事でも販売されます。

詳細な取扱情報はPGAの公式サイトに掲載されます。

(C)&TM Turner Entertainment(s26)

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