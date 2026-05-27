6シーズンで史上最速100勝！ ジークスター東京「リーグＨ通算100勝」

記事ポイント ジークスター東京が2026年5月24日にリーグＨ通算100勝を達成参入6シーズン目での到達はリーグ史上最速の快挙2026年6月12日〜14日、国立代々木競技場 第一体育館でプレーオフが開催されます ジークスター東京が2026年5月24日にリーグＨ通算100勝を達成参入6シーズン目での到達はリーグ史上最速の快挙2026年6月12日〜14日、国立代々木競技場 第一体育館でプレーオフが開催されます

プロハンドボールクラブ・ジークスター東京が、2026年5月24日のレギュラーシーズン最終戦でリーグＨ通算100勝を達成しました。

参入からわずか6シーズンでの到達は、リーグ史上最速の記録です。

ジークスター東京「リーグＨ通算100勝」





クラブ名：ジークスター東京所属リーグ：リーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）100勝達成日：2026年5月24日（日）通算成績：100勝29敗9分（2025-26シーズン 2026年5月24日時点）プレーオフ：2026年6月12日（金）〜14日（日）／国立代々木競技場 第一体育館

ジークスター東京は、2026年5月24日のレギュラーシーズン最終戦（対 アルバモス大阪高石）で勝利し、リーグＨにおける通算100勝を達成しました。

2020年8月30日のリーグ初勝利から始まったクラブの歴史において、大きな節目となる大台への到達です。

参入6シーズン目での100勝達成はリーグ史上最速の記録となります。

従来の最速記録は男子チームではトヨタ自動車東日本レガロッソ宮城の13シーズン、男女通じてはイズミメイプルレッズ広島の9シーズンで、ジークスター東京はその記録を大幅に更新しました（記録は日本ハンドボールリーグとの合算）。

100勝達成までの軌跡

ジークスター東京は2020-21シーズンに日本ハンドボールリーグ（現リーグＨ）へ初参入し、初年度は7勝11敗2分というスタートを切ります。

翌2021-22シーズンには16勝を挙げて初のプレーオフ進出を果たし、以降は5シーズン連続でプレーオフへ進出しています。

シーズン別の勝利数は着実に積み上がり、2022-23シーズンに18勝、2024-25シーズンには20勝と成長を続けます。

そして2025-26シーズンは21勝4敗1分の成績で、通算100勝の大台に到達しています。

プレーオフ出場情報

レギュラーシーズン終了に伴い、ジークスター東京は2026年6月12日（金）〜14日（日）に国立代々木競技場 第一体育館で開催されるプレーオフへ臨みます。

初戦は6月12日（金）18時30分試合開始で、対戦相手は大崎オーソル埼玉です。

プレーオフの詳細はリーグＨ特設サイトに掲載されます。

代表取締役社長の黒田 真一氏は「100勝はあくまで通過点。私たちの目標はリーグの頂点に立つことです」とコメントしており、クラブはリーグ初制覇を目指してプレーオフへと挑みます。

2020-21シーズンの7勝から始まり、6シーズンで積み上げた通算100勝29敗9分という記録は、ジークスター東京の着実な成長を示しています。

リーグ史上最速での100勝達成という実績を携え、6月12日からの国立代々木競技場 第一体育館でのプレーオフで初の日本一を狙います。

ジークスター東京「リーグＨ通算100勝」の紹介でした。

よくある質問

Q. ジークスター東京がリーグ史上最速とされる根拠は何ですか？

A. 日本ハンドボールリーグとの合算記録で比較した結果です。

従来の最速記録は男子チームでトヨタ自動車東日本レガロッソ宮城の13シーズン、男女通じてはイズミメイプルレッズ広島の9シーズンで、ジークスター東京は参入6シーズン目での達成となっています。

Q. 2025-26シーズンのプレーオフはどこで開催されますか？

A. 2026年6月12日（金）〜14日（日）に国立代々木競技場 第一体育館で開催されます。

ジークスター東京の初戦は6月12日18時30分試合開始で、大崎オーソル埼玉との対戦となっています。

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