2017年から国内唯一、最多実績で受賞！ 電算システム「2025 Japan Partner of the Year」

記事ポイント 電算システムがLumAppsから国内唯一の最優秀パートナー賞を受賞フランス本社での授賞式でLumApps CEO Sebastien Ricard 氏から直接表彰2017年以来の一気通貫導入支援が国内最多の新規顧客獲得につながる 電算システムがLumAppsから国内唯一の最優秀パートナー賞を受賞フランス本社での授賞式でLumApps CEO Sebastien Ricard 氏から直接表彰2017年以来の一気通貫導入支援が国内最多の新規顧客獲得につながる

電算システムは、デジタルワークプレイスプラットフォームを提供するLumAppsから「2025 Japan Partner of the Year」を受賞します。

2026年5月18日、フランスにあるLumApps本社で授賞式が開催され、LumApps CEO Sebastien Ricard 氏から電算システム 足立 未遼に授与されました。

電算システム「2025 Japan Partner of the Year」





受賞日：2026年5月18日受賞企業：株式会社電算システム授与企業：LumApps株式会社受賞対象：国内全パートナー中で最多の新規顧客獲得および既存顧客へのライセンス拡大・導入支援への貢献

「2025 Japan Partner of the Year」は、LumAppsが国内の全パートナーのうち、最も多くの新規顧客獲得と既存顧客へのライセンス拡大・導入支援を実現した唯一のパートナーを表彰する賞です。

受賞は国内で1社のみに贈られるもので、電算システムが選ばれます。

LumAppsは、企業内の情報やツールをひとつのプラットフォームに集約するデジタルワークプレイスサービスです。

電算システムはこのプラットフォームの導入において、要件定義からデザイン制作、実装、運用定着化トレーニングまでを一気通貫で担う支援体制を整えています。

フランス本社での授賞式と評価の背景

授賞式はフランスのLumApps本社で行われ、LumApps 真鍋 美有紀 氏、電算システム 足立 未遼、LumApps CEO Sebastien Ricard 氏が出席します。

LumAppsカントリーマネージャーのティエリー ダルサン氏は、電算システムが国内最多の新規顧客獲得に加え、高い専門性による導入支援で顧客から強い信頼を得てきた点を評価しています。

2017年から積み上げた一気通貫の支援実績

電算システムは2017年にLumAppsの日本販売代理店契約を締結して以来、国内でのパイオニアとして活動してきています。

要件定義・デザイン制作・実装・運用定着化トレーニングまでを一貫して担う体制が、新規顧客の継続的な獲得と既存顧客のライセンス拡大につながっています。

電算システムのクラウドサービス事業部は、2006年からGoogle Cloud事業に参入し、3,000社以上の企業のDX推進を伴走型で支援してきた実績を持ちます。

Google Workspace、Google Cloud、Chromeの支援に加え、生成AI（Gemini、Gemini Enterprise）の導入から定着まで一気通貫で対応しており、LumAppsの導入支援もこうした幅広いクラウドサービス基盤の上に成り立っています。

電算システムは2017年の日本販売代理店契約締結以来、要件定義から運用定着化トレーニングまでの一気通貫支援を積み重ねた結果、国内全パートナー中で最多の実績を達成し、今回の受賞に至ります。

フランス本社での授賞式でLumApps CEO Sebastien Ricard 氏から直接表彰された電算システムは、国内唯一の「2025 Japan Partner of the Year」受賞企業です。

電算システム「2025 Japan Partner of the Year」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「2025 Japan Partner of the Year」の授賞対象は国内で何社ですか？

A. 国内の全パートナーのうち、最も多くの新規顧客獲得と既存顧客へのライセンス拡大・導入支援に貢献した1社のみに授与されます。

2025年度は電算システムが受賞します。

Q. 電算システムによるLumAppsの導入支援はどのような内容ですか？

A. 要件定義・デザイン制作・実装・運用定着化トレーニングまでを一気通貫で提供しています。

詳細は電算システムの公式サイトに掲載されています。

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