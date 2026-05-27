敵側ベルト初立体化、11名160種の音声付き！ バンダイ「CSMグロンギベルト ゲドルード」

記事ポイント 『仮面ライダークウガ』の敵怪人グロンギが使用するベルト「ゲドルード」がCSMシリーズで初の立体化5種の集団バックルが付属し、総勢11名・約160種の音声とグロンギ語を新規収録プレミアムバンダイにて34,100円（税込）で2026年8月16日まで予約受付中 『仮面ライダークウガ』の敵怪人グロンギが使用するベルト「ゲドルード」がCSMシリーズで初の立体化5種の集団バックルが付属し、総勢11名・約160種の音声とグロンギ語を新規収録プレミアムバンダイにて34,100円（税込）で2026年8月16日まで予約受付中

『仮面ライダークウガ』に登場する悪の怪人組織グロンギが使用するベルトが、ついに大人向け変身ベルトブランド「CSM」シリーズで商品化されます。

ヒーロー側のアークルではなく、敵側のゲドルードが立体化されるのは今回が初めてとなります。

バンダイ「CSMグロンギベルト ゲドルード」





商品名：CSMグロンギベルト ゲドルード価格：34,100円（税込）／送料・手数料別途対象年齢：15才以上予約期間：2026年5月22日（金）16時〜2026年8月16日（日）23時予定商品お届け：2026年11月予定販売：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」ほか発売元：株式会社バンダイ

COMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）は大人のための変身ベルトブランドです。

『仮面ライダークウガ』の世界に登場するグロンギのベルト「ゲドルード」が、このCSMシリーズの一商品として初めて立体化されます。

セット内容にはベースバックル1個に加え、ン集団・ズ集団・メ集団・ゴ集団・ラ集団の5種の集団バックルが揃っており、各集団の個性を表現する造形が施されています。

ベルト帯は2本付属し、胴回りサイズは約73cm〜約90cmに対応します。

ン集団バックルは高さ約135mm×幅約175mm×奥行き約20mm、そのほかのズ・メ・ゴ・ラ各集団バックルは高さ約110mm×幅約135mm×奥行き約20mmのサイズとなっています。

造形と塗装のこだわり





各集団バックルには特徴的な表面の凹凸と汚し塗装が再現されています。

ゲゲルリングは劇中の前期形状と後期形状の両方がパーツ流用なしに固有造形で付属しており、それぞれ独立したパーツとして設計されています。

また大部分にクリアパーツが採用されており、劇中に近い外観が再現されています。

音声ギミックとグロンギ語収録





ベースバックルは各集団バックルを個別に認識する機能を搭載しています。

本体上部の3つのボタンを操作すると、怪人体への変身音・各怪人固有の攻撃音・爆散音が発動します。

収録音声は総勢11名・約160種にのぼり、グロンギ怪人同士の会話シーンを再現できます。

『仮面ライダークウガ』の世界観を構成するグロンギ語が新規収録されているほか、リント語の台詞も収録されています。

さらに劇中で印象的なBGMが全6曲収録されており、劇中効果音や台詞と組み合わせたなりきり遊びが可能です。

早期購入者向けクーポン

「CSM変身ベルト アークルver.25th」を2025年10月13日23時59分までに購入した方には、本商品「CSMグロンギベルト ゲドルード」が1,000円OFFになるクーポンが発行済みです。

該当する方はクーポンを適用して購入できます。

グロンギ側の造形・音声・世界観が初めてCSMシリーズで立体化された「CSMグロンギベルト ゲドルード」は、5種の集団バックルと約160種の音声を収録し、劇中の雰囲気を手元で再現できる仕様となっています。

予約は2026年8月16日（日）23時まで受け付けており、商品のお届けは2026年11月が予定されています。

バンダイ「CSMグロンギベルト ゲドルード」の紹介でした。

(C)石森プロ・東映

よくある質問

Q. ゲゲルリングの前期形状と後期形状は何が違いますか？

A. 前期形状と後期形状はそれぞれ固有の造形で作られており、パーツの流用はありません。

2種類のリングが独立したパーツとしてセットに含まれています。

Q. 「CSM変身ベルト アークルver.25th」の早期購入特典クーポンはどこで確認できますか？

A. クーポンは対象購入者に対してすでに発行済みです。

詳細はプレミアムバンダイの公式サイトに案内が掲載されています。

Q. 準備数に達した場合、販売はどうなりますか？

A. 準備数に達した場合は予約期間内であっても販売が終了します。

またページにアクセスした時点ですでに販売が終了している場合があります。

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