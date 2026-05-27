マンチェスター・ユナイテッドが、パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶の獲得に関心を示しているようだ。英『The Hard Tackle』が報じている。



現在23歳の鈴木は、今季セリエAのパルマで安定したパフォーマンスを披露。高いシュートストップ能力に加え、足元の技術やビルドアップ性能にも定評があり、欧州内で評価を高める。北中米ワールドカップを戦う日本代表にも選出され、大舞台での活躍にも期待がかかるGKだ。





同メディアによれば、ユナイテッドは今夏の移籍市場でGK陣の再編を検討しており、その候補の1人として鈴木に注目しているという。「日本の浦和レッズに所属していた時も、ベルギーのシント＝トロイデンに移籍した時も、スズキの獲得に関心を示していた」と伝えられているように、クラブにとっては以前から追っていた選手の1人であり、ここにきて再び関心を強めているようだ。ユナイテッドは今季にゴールマウスを守ったアンドレ・オナナやアルタイ・バユンドゥルの去就が不透明で、新たなGK補強が噂されている。昨夏にセンネ・ラメンスが加わり、正GKとして活躍した中で「質の高い競争相手を獲得する必要性が切実に高まっている」と、日本代表守護神の名前が候補として浮上したようだ。ただ、「年齢的にもレベル的にも、控えに甘んじる必要はないだろう」とも伝えるなど、正GKでプレー機会を得ることが最重要と見る。鈴木は2023年にもユナイテッド移籍が噂されていたが、当時は出場機会を優先してベルギー行きを決断した。果たしてプレミアリーグの名門が再び本格的に獲得へ動き出すことになるのだろうか。