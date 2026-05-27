歌手の藤井フミヤが２７日、自身のオフィシャルサイトを更新し、２８日開催予定だった宮城公演のライブを体調不良のため、延期することを発表した。

サイトでは、「【重要】４７都道府県ツアー ＦＵＴＡＴＡＢＩ 宮城公演 延期のお知らせ」のタイトルで更新し、「本日、藤井フミヤ本人より体調不良の申し出があり、明日５月２８日（木）に開催を予定しておりました『藤井フミヤ ４７都道府県コンサートツアー ２０２５―２０２６ ＦＵＴＡＴＡＢＩ」仙台サンプラザホール（宮城）公演は、やむを得ず延期とさせていただくこととなりました」と報告。「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、開催直前のご案内となりましたことを、深くお詫（わ）び申し上げます」と続けて謝罪した。

振替公演については、決定次第オフィシャルサイトで発表するといい、延期に伴うチケットの払い戻し等の詳細についても、対応する予定。「今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

藤井は昨年４月から全国４７都道府県を回るツアーの開催中だった。