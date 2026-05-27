１５日、ベトナム・ホーチミン市で開催された第２５回「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト・ベトナム南部地区決勝で、「世界は一つの家族」をテーマにスピーチを行う出場者。（ホーチミン＝新華社記者／劉潁）

【新華社北京5月27日】中国の対外中国語教育機関、孔子学院などが実施する「漢語橋」中国語コンテストがこのほど、スリランカやベトナム、フィリピン、ルワンダ、スーダンなどで開催され、中国語が交流と友好の懸け橋となった。

１５日、ベトナム・ホーチミン市で開催された第２５回「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト・ベトナム南部地区決勝で、「世界は一つの家族」をテーマにスピーチを行う出場者。（ホーチミン＝新華社記者／劉潁）

２４日、ルワンダの首都キガリで開催された２０２６年「漢語橋」ルワンダ地区大会大学生部門で、スピーチを行う同部門の優勝者。（キガリ＝新華社記者／劉佑民）

２４日、スーダン東部の都市ポートスーダンで開かれた第２５回「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト・スーダン地区決勝の会場。（ポートスーダン＝新華社配信）

２４日、ルワンダの首都キガリで開催された２０２６年「漢語橋」ルワンダ地区大会中学生部門で、スピーチを行う同部門の優勝者。（キガリ＝新華社記者／劉佑民）

２４日、スリランカ・コロンボで開催された第１９回「漢語橋」世界中学生中国語コンテスト・スリランカ地区大会の授賞式で、中国舞踊を披露する出場者。（コロンボ＝新華社記者／呉子諐）

２４日、スーダン東部の都市ポートスーダンで、第２５回「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト・スーダン地区決勝の開始を待つ出場学生。（ポートスーダン＝新華社配信）

２１日、フィリピン北部ルソン島のアンヘレス市で開催された第２５回「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト・フィリピン地区決勝でスピーチする出場者。（マニラ＝新華社配信）

２１日、フィリピン北部ルソン島のアンヘレス市で開催された第２５回「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト・フィリピン地区決勝で記念撮影する出場者と来賓。（マニラ＝新華社記者／郭依格）