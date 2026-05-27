フェンディのレザーグッズに新作登場♡夏色で彩る上質ウォレット＆カードケース

夏に向けて小物も軽やかにアップデートしたい。そんな気分にぴったりなのが、フェンディから登場した新作スモールレザーグッズです。鮮やかなカラーと上質なレザーの組み合わせが美しい「FF ダイヤモンド」シリーズは、手に取るたび気分まで明るくしてくれる存在♡毎日使うアイテムだからこそ、とっておきのラグジュアリーを選びたくなります。

夏らしさを映す爽やかな新色

イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド「フェンディ」から、この夏を彩る新作スモールレザーグッズが登場しました。

今回ラインナップされたのは、ブランドを象徴する「FF ダイヤモンド」シリーズ。大胆なバイカラーと、斜めに配されたアイコニックな「FF」ロゴが印象的な人気シリーズに、夏らしい新色が加わりました。

カラーは、鮮やかなアクアグリーンとコースタルライトブルーの2色。どちらも濃淡の異なる2色使いが取り入れられていて、爽やかさの中に奥行きを感じられるデザインに仕上がっています。

さらに、グレインレザーとスムースレザーを組み合わせた質感も魅力。上品な存在感がありながら、涼しげなカラーが軽やかな印象を添えてくれます。

夏のシンプルなコーデにも自然になじみつつ、洗練されたアクセントになってくれそうです♪

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毎日に寄り添う機能美にも注目

デザインだけでなく、使いやすさにもこだわりが詰まっています。

「FF ダイヤモンド」ウォレットは、H7.5×W10×D2.5cm、価格は88,000円（税込）。

コンパクトな三つ折りタイプながら、紙幣用コンパートメント、コインパース、6つのカードスロット付き。ミニバッグ派の方にも使いやすく、すっきり持てるサイズ感です。

「FF ダイヤモンド」カードケースは、H7.5×W12.5×D2cm、価格は78,100円（税込）。スリムなシルエットでバッグの中でもかさばりにくく、持ち歩きやすいのが魅力です。

さらに、ジッププルには「FF ダイヤモンド」のエレメントをあしらい、内側のスナップフックには鍵をつけたり、バッグチャームとして使ったりとアレンジも自在。

ファッション小物としての楽しみ方が広がります。

夏らしい爽やかなカラーと、日常に寄り添う機能性。どちらも叶えてくれるのがうれしいポイントです。

手元から夏の気分を楽しんで♡

お気に入りの小物は、毎日をほんの少し特別にしてくれるもの。フェンディの新作レザーグッズは、爽やかなカラーとクラフツマンシップが美しく重なり、見るたび持つたび心が弾むアイテムです♡

バッグの中にさりげなく季節感を取り入れながら、自分らしい上質なおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。