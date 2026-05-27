「関西学生野球、同大４−３立命大」（２７日、わかさスタジアム京都）

１４０球の熱投も最後は１球に泣いた。今秋ドラフト候補の立命大・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）が先発。延長戦のマウンドにも立ったが、十一回２死、影山智紀内野手（３年・桐蔭学園）に直球を捉えられ、右翼へのサヨナラ本塁打を被弾した。

１０回２／３を９安打４失点（自責３）。有馬は試合後、「自分の責任」と淡々と話したが、片山正之監督は「六回以降はノーヒットで。しょうがないですね、サヨナラホームランは」と責めなかった。

悔しい結果にはなったが、有馬にとっては収穫もあった登板だった。「しっかり真っすぐを投げきるというところを（試合のない）２週間やってきた。その成果は出たのかなと」。初回にはこの日最速の１４８キロをマーク。三、四回こそ失点したが、五回以降は直球主体に相手打線を抑え込んでいた。

今春は「自分の満足できるようなピッチングができていなかった」といい、試合のなかった２週間ではチームメートらと走り込みもした。「いい状態できょうを迎えられて、初回、二回と後半は特に投げたいような自分のボールをしっかり練習して出せた場面も多かった」とうなずいた。

この日の登板が今春最終登板となる可能性が高い。ここまで６試合に先発し４完投。３勝２敗、防御率２・５３の数字を残した。ただ、チームを２連覇に導くことはできなかった。

昨秋の神宮来会で大会新記録となる１０連続奪三振をマークしてから一気に脚光を浴びた左腕。この日もＮＰＢ１０球団のスカウト陣が視察に訪れ、依然注目度は高い。秋に向けては「９回通して無失点に抑えることがなかなかできなかったので。きっちり０で抑えられるようにもっともっとレベルアップしていかないといけない」と意気込んだ。