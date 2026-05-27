このお値段でいいのッ！？【業務スーパー】まとめ買い推奨♡「コスパの良いおやつ」

おうちにストックしておくと便利な大容量のおやつ。そこで注目したのが、少しでもお得に購入できそうな、「コスパの良いおやつ」です。まとめ買いしておけば、お腹が空いた時に「あれがある！」と役立ってくれるはず。今回は【業務スーパー】で買える、お得感のあるおやつをご紹介します。

揚げたてアツアツで食べたくなる！

こちらは、400g入りの大容量が嬉しい「カリカリチーズスティック」。冷凍で販売されており、食べる時は揚げるだけ！ 価格は278円（税込）と、100gあたりで69円という高コスパといえる商品です。インスタグラマー@arimama_chanさんによれば「カリカリした食感とチーズのコクでたまらない美味しさ」らしく、食感と共に食べ応えも感じられそう。揚げたてで味わえば、より香ばしい風味が感じられて満足感が得られるかも。

自然解凍で味わえる便利な一品

冷凍の紅あずまがごろっとそのまま入っている「あま～いホクホク蒸し芋」。自然解凍するだけで食べることができる手軽さが魅力。こちらも、1袋500g入って354円（税込）という高コスパです。小さくカットして、シェアして食べるのもおすすめ。暑い日には半解凍で冷たいまま味わうのも良さそうです。

1kgのたっぷり大容量感！

1kg入りで300円（税込）と、たっぷり大容量でコスパの良さそうな「カスタードプリン」。食べたい分だけ出せるパック入りで、残りは冷蔵庫で保存できるのが魅力的です。パックは細長く、あまり場所を取らずにストックできそう。@arimama_chanさんいわく「カスタードのような甘い香り」が楽しめるようで、癒されたい時のおやつにぴったりかも。

個包装でストックしやすい

@odangosyufuさんが「1枚約15円はめちゃくちゃコスパ良い」と語るこちらは、「ミルクせんべい」。1つずつ個包装になっており、27枚入りの大容量でストックにも向いています。片手で食べられる手軽さがあり、袋から出さずに食べれば手が汚れずに済みそう。価格は429円（税込）。ミルク味なので、小さなお子さんのおやつにも選びやすそうです。

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※こちらの記事では@arimama_chan様、@odangosyufu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino