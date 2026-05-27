エル・ブジ監修ビールと刻印タンブラーのペア！ 名入れギフトOkulu「至福の一杯ギフトセット」

記事ポイント スペイン発プレミアムビール「イネディット」と名入れタンブラーのセットが6,980円（送料無料）で登場世界的レストラン「エル・ブジ」のシェフチームが開発した2種のビールからセレクト可能父の日早割クーポンで10%OFFになるキャンペーンを現在実施中 スペイン発プレミアムビール「イネディット」と名入れタンブラーのセットが6,980円（送料無料）で登場世界的レストラン「エル・ブジ」のシェフチームが開発した2種のビールからセレクト可能父の日早割クーポンで10%OFFになるキャンペーンを現在実施中

名入れギフト専門店「Okulu」が、スペイン発のプレミアムビール「イネディット」とシービージャパンの名入れ対応タンブラーを組み合わせた新商品『至福の一杯ギフトセット』の販売を開始します。

価格は6,980円（送料無料）で、タンブラーへの名入れ彫刻にも対応しています。

名入れギフトOkulu「至福の一杯ギフトセット」





商品名：至福の一杯ギフトセット価格：6,980円（送料無料）販売：名入れギフトOkulu（楽天市場）タンブラーカラー：ブラック×ゴールド／ホワイト×ゴールド名入れメッセージ：全16種類から選択可

深いこげ茶色の「イネディット」ボトルが、ブラック×ゴールドの真空二重タンブラーと並ぶセットが、名入れギフト専門店「Okulu」から登場します。

「イネディット」はスペイン発のプレミアムビールで、世界的レストラン「エル・ブジ」のシェフチームが”食事のためのビール”として開発した一本です。

一般的なビールとは異なり、シャンパンのような華やかな香りとワインのように料理に寄り添う繊細な味わいを持ち、世界の美食シーンで支持されています。

タンブラーにはシービージャパンの「泡を楽しむタンブラー」を採用しており、きめ細かな泡立ちを引き出す設計になっています。

泡がまろやかに広がることで口当たりが変わり、晩酌のグラスとして毎日使いながら一段上の味わいが楽しめます。

ブラック×ゴールドとホワイト×ゴールドの2色展開で、落ち着いた高級感のあるデザインです。

2種類のイネディット





セットのビールは「イネディット」と「イネディット・ロゼ」の2種（各330ml）から選べます。

イネディットはオレンジピールやコリアンダーを思わせる爽やかな香りで、やわらかな苦味とスパイシーな余韻が重なり、洗練されたコクと香りが特徴です。

イネディット・ロゼはストロベリーのような甘酸っぱい香りとやさしい飲み口を持ち、ロゼワインやフルーツカクテルに近い華やかな印象です。

専用グラスに注ぐと、それぞれ異なる色調の液体がグラスを満たし、香りの個性がより引き立ちます。

泡まで楽しむ専用タンブラー





ホワイトとブラックのタンブラーそれぞれにきめ細かな泡が立ち上がり、チーズやハムのグラスプレートと並んでいます。

シービージャパンの「泡を楽しむタンブラー」はビール本来の香りや味わいをより深く引き出す設計で、泡の質が変わることで口当たりがよりまろやかになります。

同じビールでも、このタンブラーを使うことでワンランク上の味わいが生まれます。

名入れ彫刻で世界にひとつのギフトに





黒いタンブラーの表面に、サイン体の白文字で名前と「Thank you Father 2026.6.21」の日付がレーザー彫刻されています。

タンブラーへの名前やメッセージの刻印が可能で、手に取るたびに贈られた日を思い起こせる一点ものとして仕上がります。





選べるメッセージは全16種類で、父の日・誕生日・結婚・記念日など用途別のフレーズが英語と日本語訳で用意されています。

贈るシーンや相手に合わせてフレーズを選べるため、名前と日付との組み合わせで替えのきかないギフトとして贈れます。

幅広いギフトシーンに対応





黒いギフトボックスにイネディットのボトルとローズゴールドキャップ付きの黒タンブラーが収まり、黄色いバラとオレンジの手提げ袋が添えられています。

父の日をはじめ、誕生日・退職祝い・昇進祝い・送別ギフト・還暦祝い・クリスマスギフト・結婚祝いなど、大人向けのさまざまなシーンに対応しています。

父の日早割キャンペーン





現在、父の日早割クーポンを利用すると『至福の一杯ギフトセット』が10%OFFで購入できます。

父の日当日は配送の混雑が予想されており、クーポンの取得と詳細は名入れギフトOkulu公式サイト（楽天市場）に掲載されています。





「エル・ブジ」のシェフチームが開発したスペイン発のプレミアムビール「イネディット」と、泡の質までこだわれるシービージャパンの「泡を楽しむタンブラー」の組み合わせが、6,980円（送料無料）で贈れるセットです。

全16種類のメッセージから好みのフレーズを選んで名入れ彫刻できるため、父の日・退職祝い・還暦祝いなど大切な人への節目のギフトとして活用できます。

名入れギフトOkulu「至福の一杯ギフトセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. イネディットとイネディット・ロゼの味の違いは何ですか？

A. イネディットはオレンジピールやコリアンダーを思わせる爽やかな香りで、やわらかな苦味とスパイシーな余韻が特徴です。

イネディット・ロゼはストロベリーのような甘酸っぱい香りとやさしい飲み口を持ち、ロゼワインやフルーツカクテルに近い華やかな印象です。

Q. 名入れメッセージはどのように選びますか？

A. 全16種類の英語メッセージと日本語訳の一覧が名入れギフトOkulu公式サイト（楽天市場）に掲載されており、父の日・誕生日・結婚・記念日など用途別にフレーズが用意されています。

購入時に希望のメッセージを選択します。

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