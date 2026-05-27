「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が気迫の１１７球の熱投で２勝目。信頼の７イニングを抑えきった。

三回に１点を先制されるも、直後に自らの適時打も飛び出すなど５点を奪って逆転に成功。その後はソフトバンク打線を丁寧に打ち取り、打たれた７安打に長打はなし。７回７安打１失点と先発としての役割を全うした。

戸郷は６回の時点で１０５球を計測。だが、直後の打席にも立ち、七回も続投となった。試合後の橋上監督代行は「投手コーチ、バッテリーコーチの方々の総意で、もう１回行きましょうっていうことだったのでその言葉に納得して、続投させました」と説明。

杉内投手チーフコーチは「いや、代えるかなと思っていたんですけど、でも１イニングでも長くっていうのはベンチの考えだったんで」とし、「ブルペンも誰が行くんだろうって話にはなってましたけど、もう１回行かすよな、水曜日だもんなっていうところですね。今週は残り４試合であるので」と続けた。

戸郷自身も「やっぱり信頼されるということはピッチャーとしてすごくうれしいこと。あれだけ球数がいって疲労もある中で、７回行かせてくれたっていうのはすごくうれしかったです」と意気に感じ、「信頼を少しずつ取り戻していきながら、自分の投球っていうのを続けていきたいなと思います」とうなずいた。