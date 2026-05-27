ゴンチャの新茶シリーズ登場♡一番摘み抹茶を贅沢に味わう限定ドリンク

ゴンチャから、この春摘んだばかりの「一番摘み抹茶」を使用した期間限定ドリンクが2026年6月4日（木）より登場します♡静岡の老舗「丸七製茶」の厳選された新茶を100％使用し、香り高くまろやかな味わいに。定番の抹茶ミルクティーに加え、あずき＆きなこを合わせた贅沢なジェラッティーも新登場。この季節だけの特別なお茶時間を楽しめます♪

新茶の旨み広がる抹茶ミルクティー

「一番摘み抹茶ミルクティー」は、新茶ならではのさわやかな香りと甘みを堪能できる一杯。

冬を越えて旨みをたっぷり蓄えた抹茶を使用し、ミルクのまろやかさと絶妙に調和しています。

ICEDはSサイズ570円、Mサイズ620円、Lサイズ710円。HOTはSサイズ570円、Mサイズ620円(税込)で展開。

追加トッピングは3つまで可能なので、自分好みのアレンジを楽しめるのも魅力です♡

関西国際空港限定「シュガーバターの木」抹茶の新作パイで夏の手土産を♡

あずき＆きなこで和スイーツ感♡

新登場の「一番摘み抹茶あずき＆きなこジェラッティー」は、シャリっとなめらかな抹茶ジェラッティーに、ふっくら甘いあずきと香ばしいきなこミルクフォームを合わせた贅沢なデザートドリンク。

新茶の上品な旨みと和素材の組み合わせが絶妙で、まるで本格和スイーツのような味わいです♪サイズはFROZEN/Mのみで、価格は730円(税込)。

追加トッピングは1つまで可能です。

丸七製茶の厳選抹茶を使用

今回使用される抹茶は、1907年創業の静岡老舗製茶会社「丸七製茶」が手がける一番摘み抹茶。

戦後から深蒸し茶の普及に取り組み、高品質なお茶づくりで多くの日本茶ファンを魅了してきた名店です。

新茶ならではの凝縮された香りと旨みを楽しめるのは、この時期だけ。

販売期間は2026年6月4日（木）～6月28日（日）まで、国内ゴンチャ全店で販売されます♡※一部店舗では取り扱いが異なります。

初夏だけの特別な抹茶体験を♡

香り豊かな一番摘み抹茶を贅沢に使ったゴンチャの期間限定シリーズ。

まろやかなミルクティーから、和スイーツ感たっぷりのジェラッティーまで、新茶の魅力をさまざまなスタイルで楽しめます♪

初夏のご褒美ドリンクとして、心ほどける“幸せなお茶時間”をぜひ味わってみてください♡