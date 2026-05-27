現役アナウンサーが、“婚約中”のテレビ局員から「結婚願望は2％」という意欲のない参加理由を告げられて不信感をあらわにし、男性側が同棲部屋を途中退出する修羅場となる場面があった。

【映像】イケメンテレビ局員が退出の衝撃展開

5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

これまで関係を深めていたS・リョウ（大手勤務の会社員兼モデル・年収700万円・29）との“婚約破棄”を経て、新たな婚活相手にリョウスケ（夢を追うテレビ局員・年収800万円）を選んだゆか。

無事、“ゼロ日婚約”が成立して同棲をスタートさせ、2日目も“婚約継続”を選択したが、その直後、リョウスケが「この生活をするまで結婚は絶対にしないってスタンスだった」「結婚する気持ちは2％くらい」「今の安定した職を捨ててでも（俳優業に）チャレンジしたい気持ちは0ではない」と率直な本音を打ち明けた。

これを受け、ゆかはリョウスケに参加理由を尋ねたが、「大事にしていたオーディションに落ちたのね。それで俳優の夢を追ってもつらいかもなって気持ちが芽生えて、そのタイミングでこの話がきた」「（名前を売る）下心がないと言ったら嘘になる」という答えが返ってきたため、「2％の気持ちでは参加してほしくないです。もう嫌になる」と呆れ返り、強い怒りをにじませた。

その後の同棲部屋は、風呂上がりのゆかとリョウスケの間に会話はなく、重苦しい空気が漂う。そしてリョウスケが「別の部屋に行く」と告げると、ゆかは「行けることになった？よかったね。気楽でしょ、そっちのほうが」と冷たく言い放ち、リョウスケはそのまま部屋を出ていった。後にリョウスケは「1人で考える時間が欲しくて、ホテルを変えて寝ました」と語り、スタジオも「気まずいなんてもんじゃない」「すごいシーン」「ゆかさんが可哀想」とこぼすほどの修羅場となっていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）