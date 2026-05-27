国賓として来日したフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領夫妻を歓迎する天皇、皇后両陛下主催の宮中晩餐会（ばんさんかい）が２７日夜、皇居・宮殿で開かれた。

昨年、成年皇族となった秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）が初めて出席された。

両国は今年が国交正常化７０周年の節目で、天皇陛下はお言葉で、太平洋戦争の激戦地となったフィリピンとの関係について、「過去に苦難の時期もありましたが、多くの先人たちが相互理解と信頼を育むために努力を積み重ねてきました」と述べられた。その上で「海でつながる親しい隣国として、平和で可能性にあふれる未来を共に織りなし、繁栄していくことを期待いたします」と語られた。

マルコス氏は答辞で、両国間の協力が海上安全保障や人道支援などに広がっていることに触れ、「不変の友情が将来の世代のために末永く繁栄することを祈念いたします」と述べた。

晩餐会には９２人が出席。前菜にはカニの押しずしなどの和食が提供された。

２７日午前には、皇居で歓迎行事が行われ、続いて両陛下が大統領夫妻と会見された。宮内庁によると、大統領は多くのフィリピン人が日本で就業していることへの謝意を示した。

会見後、天皇陛下は大統領に、１４歳の時にオーストラリアを旅行した際、往路で初めて立ち寄った外国がフィリピンの空港だったと話された。大統領は「ぜひ本格的に来ていただきたい」と応じたという。