山粼賢人さん（31）主演の映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開予定）の主題歌を、シンガー・ソングライターの米津玄師さん（35）が書き下ろしたことが発表されました。

映画は、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政を壮大なスケールで描いた人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズの最新作。

これまで、『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（2022年）、『キングダム 運命の炎』（2023年）、『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）の4作品でシリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破しました（映画配給会社発表）。

■米津玄師「光栄に思います」 主題歌『夜鷹』を書き下ろし

最新作『キングダム 魂の決戦』では、原作の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が、打倒・秦を掲げて手を結び、『秦vs六国』というシリーズ最大規模のスケールで、大攻防戦が繰り広げられます。

主題歌のタイトルは『夜鷹（よだか）』。米津さんは「どこまでも広大に開かれていて、年に一度みんなを晴らす祭りであるところの映画キングダム、これに参加させていただけたことを光栄に思います。不器用なりにもまっすぐ邁進（まいしん）していく信に幸あれ」とコメントしました。