大家志津香、父の死去を報告 料理屋は「兄が継ぎ、続いていきます」
元AKB48でタレントの大家志津香（34）が27日、自身のXを更新。父が亡くなったことを報告した。
【写真】12年前には…地元のテレビに出演した大家志津香の父
大家は「父が4月30日に息を引き取りました。生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました。磯太郎は兄が継ぎ、続いていきますのでどうかよろしくお願いします！」と伝えた。
大家が引用した「いけす料理 磯太郎」のXでは「4月30日、磯太郎の大将が永眠いたしました。銀行等の手続きの関係で報告が遅くなり申し訳ありません。無事に火葬まで終え、通常営業を行っております。生前は本当に多くの方に支えていただき、心より感謝いたします」と明かされた。
【写真】12年前には…地元のテレビに出演した大家志津香の父
大家は「父が4月30日に息を引き取りました。生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました。磯太郎は兄が継ぎ、続いていきますのでどうかよろしくお願いします！」と伝えた。
大家が引用した「いけす料理 磯太郎」のXでは「4月30日、磯太郎の大将が永眠いたしました。銀行等の手続きの関係で報告が遅くなり申し訳ありません。無事に火葬まで終え、通常営業を行っております。生前は本当に多くの方に支えていただき、心より感謝いたします」と明かされた。