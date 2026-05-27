タレントの西野未姫（27）が長男の名前を公表し、さまざまな声が寄せられている。

【映像】西野未姫の第2子の名前や家族ショット（複数カット）

2022年11月にお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（58）と結婚、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月17日に第1子となる長女・にこりちゃん、2026年5月8日には第2子の長男が誕生していた。

第2子の名前を公表しさまざまな声

25日には自身のYouTubeチャンネルを更新し、山本が命名したという第2子の名前を発表。山本は「山本頑馬（がんば）になりました。今年は午年ということで、午年になれば駆け抜ける」と説明した。名前を決める際にはさまざまな候補があり、西野は「最初、私は『笑(わらう)』を入れたかった。笑顔とか明るいとかいうので『笑空(わく)』。だけどけーが芸人だから『笑』は直接的すぎるからって。あと『山本笑空』の画数が良くなくて、『和空』が一番画数が良かった。なんで『和空』かというと、にこりがにっこり、弟はワクワク楽しい、みたいな意味の和空かなと思っていた」と経緯を明かした。

他にも「キハチ」「慶樹（けいじゅ）」「心笑（しんわ）」など候補が出たが、山本が「ガンバ」を思いつき、画数が良かった「頑馬」に決まったという。

第2子の名前公表にネット上では、「すげー！よくこんな名前思いつくなぁ、、、誰も思いつかない！」「誰とも被らなさそうな、カッコいいお名前」「思春期は大変そう」「なんで名前公表するんだろう…」など、さまざまな意見が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）