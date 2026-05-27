Switch2版「ドラクエXI 過ぎ去りし時を求めて S」9月24日に発売決定！ 各種ストア・店舗にて順次予約受付開始
【Switch2版「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」】 9月24日 発売予定 価格：5,478円
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2版「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」を9月24日に発売する。価格は5,478円。【『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』｜Nintendo Switch 2】
本作では、「勇者」の冒険を描いた「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」の内容はそのままに、画質を優先した「解像度優先モード」とフレームレートを優先した「パフォーマンス優先モード」を選べる機能が新たに追加されている。
また、パッケージ版には特別仕様のスリーブが付属。予約は本日5月27日より順次各種ストア・店舗にて開始される。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) SUGIYAMA KOBO
(P) SUGIYAMA KOBO