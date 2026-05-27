【Switch2版「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」】 9月24日 発売予定 価格：5,478円

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2版「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」を9月24日に発売する。価格は5,478円。

【『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』｜Nintendo Switch 2】

本作では、「勇者」の冒険を描いた「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」の内容はそのままに、画質を優先した「解像度優先モード」とフレームレートを優先した「パフォーマンス優先モード」を選べる機能が新たに追加されている。

また、パッケージ版には特別仕様のスリーブが付属。予約は本日5月27日より順次各種ストア・店舗にて開始される。

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