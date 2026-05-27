ＤｅＮＡ・篠木健太郎投手（２４）が２７日のオリックス戦（横浜）で先発し、５回９８球を投げて９安打５失点。試合をつくることができず、チームは２連敗を喫した。

オリ打線に捕まった。１―０で迎えた２回、３連打から若月の適時打で貴重な援護点をすぐさま吐き出した篠木は、来田の犠飛で勝ち越しを許す。３回は三者凡退で仕留めたものの４回にも１点を失いリードを広げられた。

１―３の５回も踏ん張り切れなかった。リズムよく二死を奪ったが連打と四球で一気に満塁のピンチを招くと、次打者・若月に２点適時中前打を浴び５点目を献上。この回限りでマウンドを降りた。

試合後、背番号３０は「試合をつくれなくて申し訳ない気持ちでいっぱいです。５回の二死から粘れたか粘れないかが今日の試合を分けた」と肩を落としつつ「取られるタイミングで攻めきれなかったのが課題だと思うので、しっかり反省して次勝ちたいと思います」と次回登板を見据えた。

相川亮二監督（４９）は「いつもいつもいいピッチングができるわけではないと承知しているが、ツーアウトから連打と四球っていういところで、結果的に継投のタイミングというのは検討しなければいけなかったかなと」と苦い表情で振り返った。