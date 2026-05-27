ワンコインで買える！【ワークマン】に行ったらゲットしたい「499円の優秀アイテム」

アクティブな外出が増えるこれからの季節、お出かけのお供になるグッズも賢く揃えておきたいところ。そこで今回は【ワークマン】から、サコッシュやアームスリーブをピックアップ。税込499円というプチプライスで、ワークマンならではの機能面も優秀なアイテムをご紹介します。イロチ買いするのもアリなワンコイン、ぜひ売り切れる前にチェックしてみて。

メッシュポケット付きがうれしいシンプルサコッシュ

【ワークマン】「デイリーアンカーサコッシュ」\499（税込）

メインポケットとメッシュポケットの2つのコンパートメントを採用した便利なサコッシュ。さまざまなコーデにマッチしそうなシンプルなデザインが魅力です。ショルダーベルトを取り外せば、ポーチとしても使用可能。身軽に出かけたい子どもとの公園や、フェスなどで貴重品を持ち運ぶのにも重宝しそうです。

日焼けと暑さの対策ができるアームスリーブ

【ワークマン】「アイスチャージ(R) レディースアームスリーブロング」\499（税込）

ひんやりと気持ちがいい接触冷感機能を採用したアームスリーブもワンコインで登場。UVカット（UPF50+）機能により紫外線対策もできる優秀アイテムです。コーデに合わせやすいベーシックカラーから差し色にもなるブルーやパープルまで揃えた5色展開。腕が焼けやすい自転車やベビーカーなどをよく使う人は要チェック！

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。