タレントの藤本美貴が 24日、テレビ東京系バラエティー番組「世界の給与明細～日本と比べてどうなの?～」に出演。夫でお笑いコンビの品川庄司・庄司智春への“不倫制裁”を激白し、容赦ない内容が話題となっている。

番組では、世界各国の離婚制度や慰謝料事情が特集され、その流れで藤本に「もし庄司が不倫したらどうする?」という質問が飛んだ。すると、藤本は「たぶん、慰謝料はもらわないんじゃないかな。慰謝料じゃ済まされなくないですか。お金で解決されるなんて、人としてダメ」と、真顔で回答。

さらに、不倫相手が女性芸人や女優だった場合のシチュエーションに話が及ぶと「その女性も、もれなくつぶします。誰とか、関係ない。人生をかけてつぶします。2人を」と宣言した。

それどころか、藤本は不倫発覚後の具体的な対応について「まず旦那とそろって会見をして、相手の方も来ていただけるなら来ていただいて」と、“3者合同会見”プランを提案。

さらに「私のいいときに別れます。不倫されて別れて、再婚されたりとかしたら、何で私と別れて幸せ築いてんだいって話じゃないですか」と、恐るべき計画を暴露した。

番組終了後、「最強の愛の形であり最高の警告」「これで庄司は完全に不倫は不可能」

「笑えるけど本気で怖い」といった声が X（旧Twitter）上をにぎわせた。

スタジオが騒然とする中、共演者のお笑いタレント・陣内智則に「それは庄司に言ったことあるの？」と確認されると、藤本は「あります、あります。“殺さない程度にずっと……だよ”って」と応じた。

バースデーイベントには庄司も参加

庄司といえば、これまで数々の番組で“ミキティ愛”を全力でアピール。2009年に結婚して以来、「ミキティー！」の絶叫ネタは今なお色あせていない。夫婦それぞれの SNS でもプライベートな日常を発信しており、今年3月に更新した藤本のインスタグラムでは、2月に東京、3月に大阪で開催した「藤本美貴 BIRTHDAY TALK＆LIVE 『HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY！』 ～41歳お祝いされる準備できてます～」のステージに庄司も参戦し、夫婦で観客を楽しませた。

昨年8月には、「第36回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」の特別賞であるベストパートナー部門を受賞するなど、芸能界きってのおしどり夫婦の座に就く。夫婦のフジテレビ系冠番組「ミキティダイニング」を抱えるなど、妻に尻を敷かれながらも理想の夫婦として今後もメディアをにぎわせてくれるだろう。