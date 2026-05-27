スクウェア・エニックスの人気シリーズ「ドラゴンクエスト」の第１作の発売から２７日で４０周年を迎えた。この日、午後１０時に同社の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで最新作「―１２」のロゴとサブタイトルが変更されたことが発表された。

映像には、ゲームデザイナー・堀井雄二氏とエグゼクティブプロデューサーの齊藤陽介氏が出演。開発体制が一新され、サブタイトルは「選ばれし運命の炎」から「夢の彼方へ」に変更されたことが明かされた。シリーズ生みの親である堀井さんによると、”新「―１２」”として新たにスタートを切った「夢の彼方へ」は「不思議な夢が見えてしまう主人公の冒険を描いた物語」という。堀井さんは「きっとダークではなくて、明るくワクワクするような世界が広がっていると思いますよ」と話した。

この日は、現在開発中の映像も一部公開。長年にわたり多くのファンがプレーしてきたシリーズだけに、３５万人以上が発表を見守った。「―１２」の発売時期に関しては、「もうしばらくお待ちください」とされた。

「―１２」は２０２１年に制作が発表されていた。同年９月にシリーズの音楽を担当していた作曲家のすぎやまこういちさんが死去。さらに、２４年３月にはキャラクターデザインを担当していた漫画家の鳥山明さんもこの世を去ったが、堀井さんによると「鳥山先生のキャラクターとすぎやま先生の音楽とともにお届けしますよ」と変更はないという。