ジバンシイのハイライターで夏の輝きを♡透明感をまとう限定コレクション登場

夏のメイクは、光を味方につけるだけでぐっと印象が変わるもの。そんな季節にぴったりの「ジバンシイ」の“スパークリング サマー 2026”が登場しました。ルース、プレスト、リキッドの3種のハイライターが、それぞれ異なる質感で肌に上品な輝きをプラス。都会的な洗練さの中に、ほんのり愛らしさを忍ばせた夏らしい表情へ導いてくれます♡

3つの質感で楽しむ夏の輝き

この夏の主役は、異なる質感でツヤを演出する3種のハイライター。

まず注目したいのは、ルースタイプの「プリズム・リーブル・ハイライター No.16」。4×1.5g入り、税込6,930円で、2026年6月5日（金）発売の限定品です。

透明感あふれるペールホワイトにピーチシャンパンを溶け込ませたカラーが、ふんわりと軽やかなツヤを演出。顔全体にも、デコルテにも心地よくなじみます。

続いてプレストタイプの「プリズム・リーブル・デュアルトーン・ハイライター」は9g、税込7,700円。発売は2026年4月1日（水）。2色のカラーが重なり合い、立体感あるクチュールグロウを叶えてくれます。

さらに限定カラー「プリズム・リーブル・スキンケアリング・ハイライター ローズ エクストラヴァガンザ」は11mL、税込5,060円。

みずみずしいツヤと血色感を演出するリキッドタイプで、肌に自然な華やかさを添えてくれます♪

「&nd by rom&nd」限定セットがローソンに登場！人気韓国コスメをお得にGET

カラー選びで表情にニュアンスを

No.001 ライラック・ピンク

「プリズム・リーブル・デュアルトーン・ハイライター」は全4色展開。

No.002 ロージー・ゴールド

No.003 パーリー・ゴールド

No.004 コーラル・コッパー

透明感を引き立てたい日はライラック・ピンク、自然な立体感を楽しみたいならロージー・ゴールド、ヘルシーに仕上げたい日はパーリー・ゴールド、華やかな印象ならコーラル・コッパーと、その日の気分で使い分けられるのも魅力です。

サマー グロウトリオ

サマー ラディアントメイク

また、6月5日（金）からは「スパークリング サマー スペシャル ギフト」もスタート。

対象ハイライターを含む税込16,500円以上購入で「サマーサンシャイン ポーチ」、税込27,500円以上でさらに「イレジスティブル ボディミルク 50mL」をプレゼント。

「サマー グロウトリオ」税込21,120円や、「サマー ラディアントメイク」税込28,820円など、夏のメイクを楽しめるキットもそろいます。

ソワン ノワール キット

さらに「ソワン ノワール キット」は税込32,670円で登場。スキンケアも一緒に楽しみたい方におすすめです。

光を味方に夏の肌を楽しんで♡

「ジバンシイ」のハイライターは、ひと塗りで夏の空気をまとうような軽やかなツヤを演出してくれる心強い存在。肌にのせた瞬間にきらりと輝き、気分まで自然と明るくなりそうです♡

この夏はお気に入りのハイライターを見つけて、透明感も立体感も楽しめる自分らしいサマーメイクを楽しんでみてくださいね。