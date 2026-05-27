初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39 THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary」は27日、後楽園ホールで行われた。

レジェンド王者の黒潮TOKYOジャパンが挑戦者の関根“シュレック”秀樹を14分21秒、月面水爆からの片エビ固めで下し2度目の防衛に成功した。

黒潮が関根を挑発すると、関根は怒りのフライングボディーアタックで応戦。場外の張り手からトペと脅威の技を繰り出す。しかし、ボディープレスは失敗し左膝を痛めてしまう。黒潮は左膝へのドロップキック、キック、アキレス腱固めで攻め込み、10分すぎに、フランケンシュタイナー、延髄蹴り4連発からの月面水爆で下した。

ベルトを守った黒潮TOKYOは「賞状を持って帰っていいよ。普通に勝てることがわかった。もう帰ってくれよ」と関根を帰す。しかし、勝利に浸っていると間下が登場。椅子で一撃を食らいダウンした。間下は「次の挑戦者は間下隼人で文句ねえよな。あんたのプロレスは現代のプロレス。この団体は時代に逆行してるから、そろそろ返してもらおうかな」とベルト奪回を誓い、控室に消えた。復活した黒潮は「このベルトは獲られない運命にあると思う。関本に関根を倒して、石川修司はNG出してるから、誰がきてもいいよ。ジャケットを着た男がこのゴリゴリの団体をもっと盛り上げるから楽しみにしていてください」と最後は勝手に自らの団体のアップタウンのコールで締めた。